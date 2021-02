„ORF III Kulturdienstag“: Premiere für ORF-III-Neuproduktion „Humor zur Kaiserzeit“ in dreiteiligem „Erbe Österreich“-Abend

Außerdem: „erLesen“ mit Beczała, Wagner-Trenkwitz und Reisinger, „Kultur Heute“ zu Gast in der Albertina

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ stimmt am 9. Februar 2021 mit der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „Humor zur Kaiserzeit – Worüber lachte Franz Joseph?“ im Hauptabend auf das Faschingsfest ein. Anschließend befassen sich zwei weitere Dokus mit der Wiener Gesellschafts- und Ballkultur, die heuer Corona-bedingt pausieren muss. Im Spätabend begrüßt Heinz Sichrovsky Opernstar Piotr Beczała sowie Christoph Wagner-Trenkwitz und Eva Reisinger im ORF-III-Büchermagazin „erLesen“.

Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) anlässlich der Wiedereröffnung der österreichischen Museen aus der Albertina. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr trifft Direktor Klaus Albrecht Schröder zum Gespräch.

Zum Auftakt des dreiteiligen „Erbe Österreich“-Abends taucht die ORF-III-Neuproduktion „Humor zur Kaiserzeit – Worüber lachte Franz Joseph?“ (20.15 Uhr) in die Welt des altösterreichischen Humors ein. „Über Italien lacht der azurblaue Himmel. Und über Österreich lacht die ganze Welt.“ – Sprüche wie dieser des Schriftstellers Alexander Roda Roda sind exemplarisch für den Humor der Kaiserzeit. Selbst wenn Franz Joseph oft wenig zu lachen hatte, waren seine späteren Jahre das Humor-Biotop des 20. Jahrhunderts. Der neue Film von Stefan Gavac liefert Einblicke in diese heitere Epoche – mit Michael Niavarani, Maschek, Christoph Wagner-Trenkwitz sowie Expertinnen und Experten wie Historikerin Martina Winkelhofer oder Journalist und Sachbuchautor Georg Markus. Anschließend folgen „Tanzen wie zu Habsburgs Zeiten – 100 Jahre Wiener Unterhaltungskultur“ (21.05 Uhr) und „Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel“ (21.55 Uhr).

Dramaturg und Moderator Christoph Wagner-Trenkwitz ist auch um 22.30 Uhr zu sehen, wenn Heinz Sichrovsky ihn sowie Startenor Piotr Beczała und Journalistin Eva Reisinger in „erLesen“ zum Gespräch bittet. Beczała hat letztes Jahr den Wiener Opernball eröffnet – nun ist seine von Kulturjournalistin Susanne Zobl aufgezeichnete Biografie, „In die Welt hinaus“, erschienen. Wagner-Trenkwitz' neues Buch „Alles Walzer – Der Opernball von A bis Z“ berichtet mit Augenzwinkern vom „Dschungelcamp für Frackträger“. Reisinger hingegen kommentiert in „Was geht, Österreich“ den Zustand des Landes – vor allem in Gegenden, in denen vermeintlich wenig los ist.

