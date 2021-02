NEOS Wien/Döbling: Radweg Krottenbachstraße: „Wir rudern nicht zurück“

Nandita Reisinger-Chowdhury: „Der beschlossene Antrag zum Radweg Krottenbachstraße ist für uns verbindlich“

Wien (OTS) - Eine WKO Online-Veranstaltung mit Parteienvertretern und Geschäftstreibenden sorgte vergangene Woche für große Verwirrung. „Nach einer einseitigen Präsentation von Bezirksvorsteher Resch gaben wir, ebenso wie die anderen Fraktionen im Bezirksparlament, eine Stellungnahme zu dem, in einer Machbarkeitsstudie als mögliche Variante dargestellten, Radweg in der Obkirchergasse ab. Leider wurde unsere Gesprächsbereitschaft diesbezüglich als Zurückrudern von der gesamten Planung dargestellt“, fasst Nandita Reisinger-Chowdhury, Klubobfrau der NEOS Döbling, die Situation zusammen. „Fakt ist, dass wir einen Radweg in der Obkirchergasse nie beantragt haben. Die Obkichergasse ist eine wunderbare Geschäftsstraße. Eine Verkehrsberuhigung vor Ort wäre wünschenswert, aber ein Radweg war hier von unserer Seite aus nie vorgesehen“, erklärt die Klubobfrau.

Auf den geplanten Radweg in der Krottenbachstraße hat dies jedoch keine Auswirkungen. Die dem runden Tisch zu Grunde liegende Machbarkeitsstudie sieht auch eine Verbindung zur Radroute in der Grinzinger Allee über die Friedlgasse vor. „Der Radweg in der Krottenbachstraße kommt – dazu stehen wir. Der am 17. Dezember in der Bezirksvertretungssitzung mehrheitlich beschlossene Antrag ist für uns verbindlich. Im nächsten Schritt wird die Verkehrskommission die unterschiedlichen Varianten für eine Ausführungsplanung besprechen. Wir erwarten eine sachliche Diskussion und eine sichere Detailplanung die Rücksicht auf das ebenfalls mehrheitlich beschlossene Mobilitätskonzept nimmt“, schließt Reisinger-Chowdhury.

