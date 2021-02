Grüne Döbling/Hieber: Grüne halten am Radverkehrsprojekt Krottenbachstraße fest

Radweg Krottenbachstraße wurde mehrheitlich im Bezirk beschlossen

Wien (OTS) - Bei einer online-Veranstaltung der Wirtschaftskammer mit ParteienvertreterInnen stellte Bezirksvorsteher Daniel Resch das mehrheitlich beschlossene Radweg-Projekt Krottenbachstraße in Frage und unterstellte ein „Scheitern des Antrags”, und dass der Radweg „zurück an den Start“ müsse. „Damit verkauft er eine einstündige Einweg-Kommunikation als „Runden Tisch“ und missversteht konstruktive Gesprächsbereitschaft als 'Zurückrudern'“, so Klubobmann Heinz Hieber von den Grünen Döbling.



Für die Grünen geht es nicht "Zurück an den Start", sondern in die nächste Phase: Der Radweg, der 2024 im Zuge der Erneuerung der Wasserleitungen in der Krottenbachstraße errichtet werden soll, wird nun in der Verkehrskommission behandelt. Vor Weihnachten wurde der Antrag zu diesem baulich getrennten Zweirichtungsradweg von Grünen, SPÖ und NEOS im Bezirksparlament beschlossen.



Die WKO-Diskussion wurde auf Basis einer Machbarkeitsstudie geführt. Dabei zeigten sich Grüne, SP und Neos bei einem Abschnitt in der Obkirchergasse – der nicht Teil des Antrags war – gesprächsbereit. Hieber: „Eine Begegnungszone würde die Einkaufsstraße weitaus attraktiver machen als die in der Studie vorgeschlagene bloße Öffnung der Einbahn. Für die Krottenbachstraße halten wir jedenfalls an unserem mehrheitlich beschlossenen Antrag fest.“



In der Verkehrskommission erwarten die Grünen eine sachliche Diskussion auf Basis eines Mobilitätskonzepts, das ebenfalls im Bezirksparlament beschlossen wurde. Hieber: „Gescheitert ist nämlich nicht das Projekt, sondern die Hoffnung, dass die ÖVP im Bezirk die Zeichen der Zeit erkennt und sich zu einer klimaschonenden Mobilität bekennt. Wir wollen keinen Luxus, sondern einen richtlinienkonformen Radweg in der Krottenbachstraße. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.“

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at