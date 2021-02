Innsbruck Tourismus holt Marketingexpertin Tanja Knob nach Tirol

Erfahrene Spezialistin für Bereich Marketing & Kommunikation

Innsbruck (OTS) - Tanja Knob (49) übernimmt ab sofort den Bereich Marketing & Kommunikation bei Innsbruck Tourismus. Knob verfügt über mehr als 20 Jahre Managementerfahrung in leitender Position sowohl in der Medien- und Werbebranche als auch im Digitalbereich. Die Marketingfachfrau war langjährig in namhaften deutschen Mediagruppen und Agenturen tätig, unter anderem als Geschäftsführerin der CAMAO AG am Standort München.

Die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus Karin Seiler begrüßt die Kommunikationsexpertin in ihrer neuen Funktion: „Mit Tanja Knob gewinnen wir eine erfahrene Managerin, die unsere Organisation viele Jahre als externe Beraterin begleitet hat. Sie ist mit unserer Struktur bestens vertraut und befindet sich folglich in der ‚Pole-Position‘ um die strategische Neuausrichtung unserer Kommunikationsarbeit zügig umzusetzen.“ Per sofortiger Wirkung führt Knob den Bereich Marketing & Kommunikation bei Innsbruck Tourismus. Mit dem personellen Wechsel im Führungsbereich setzt Innsbruck Tourismus einen weiteren Schwerpunkt in der Neuausrichtung interner und externer Kommunikation. Mit neuen Ansätzen sowie dem Ausbau und der Verzahnung bestehender Strukturen möchte die neue Bereichsleiterin die Kommunikationsaktivitäten von Innsbruck Tourismus so aufstellen, dass die Region und ihr Angebot künftig noch besser auf die Bedürfnisse der Gäste ausgerichtet werden können.

