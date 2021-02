Wiener Vorlesungen online: Und wo stehen wir jetzt?

Wien (OTS) - Die Wiener Vorlesungen eröffnen am 9. Februar mit Philipp Blom ihr Frühjahresprogramm via Live-Übertragung aus dem Rabenhof. Im Gespräch mit Sonja Kato zum Thema „Macht euch die Erde untertan – Aufstieg und Fall einer Idee“ wird der Historiker und Philosoph aufzeigen, dass es an der Zeit ist, mit 3.000 Jahren Kulturgeschichte zu brechen.

„Die Zeit der COVID-19-Pandemie bedeutete nicht nur Veränderungen für uns als Individuen, sondern brachte auch gesellschaftliche Auswirkungen mit sich. Ein zentraler Teil des Jahresprogramm der Wiener Vorlesungen wird deshalb die Verantwortung sein, die wir für die Welt von morgen tragen“, erklärt Veronica Kaup-Hasler den aktuellen Fokus. „Gerade jetzt müssen wir Wissenschaftsvermittlung einfach und für alle zugänglich gestalten. Die Umstellung auf ein digitales Veranstaltungsformat ermöglicht einem noch größeren Publikum, an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben“, so die Wissenschaftsstadträtin.

2020 standen die Wiener Vorlesungen unter dem Motto „die Zukunft der Stadt“. Im ersten Halbjahr ergänzte ein Corona-Schwerpunkt in Form der Wiener Vorlesungen online als Antwort auf den Lockdown des gesamten öffentlichen Lebens das Angebot, die zweite Jahreshälfte beschäftigte sich mit Aspekten und Problematiken des gesellschaftlichen Wandels und deren Auswirkungen.

Der Abend mit Philipp Blom bereitet den Auftakt für das neue Jahresthema. Mit der Frage „und wo stehen wir jetzt?“ soll nicht nur das Spannungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken, sondern auch der Blick ins Innere im Fokus bleiben, um dem Gemeinschaftserlebnis der Corona-Zeit, das sich in unser kollektives Gedächtnis einprägen wird, gerecht zu werden.

Nach einem Jahr, das uns vor unerwartete Herausforderungen gestellt hat, werden die Wiener Vorlesungen auch in Zukunft in einem für alle jederzeit nutzbaren Online-Format abrufbar sein.

Die erste Wiener Vorlesung dieses Jahres wird aus dem Rabenhof übertragen. Live auf W24 am 9. Februar um 19 Uhr und via Facebook (https://www.facebook.com/WienerVorlesung) abrufbar.

https://vorlesungen.wien.gv.at/site/philipp-blom/

