Kostenfreie Nagarro-Workshops: Business Agility und Künstliche Intelligenz in der Praxis

Ein Best-of für die neue Business-Realität bietet Nagarro im Februar in zwei Online-Sessions an.

Wien (OTS) - Als Workshop bzw. Webinar werden von Nagarro die aktuell so gefragte Agilität in der Arbeitswelt sowie Praxis-Demos für Künstliche Intelligenz beleuchtet. Die Seminare finden jeweils vormittags am 18. und 25. Februar 2021 statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Starter-Kit für Business Agility

Am Donnerstag, den 18. Februar von 10:00 bis 12:00 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit Nagarros agilen Experten Daniel Eder und Georg Ebner in die Welt der Agilität einzutauchen. In einem interaktiven Online-Workshop beschäftigen sich die Teilnehmer mit neuen, agilen Denkweisen und modernen Zusammenarbeitsmodellen. Sie erhalten praktische Tipps für die tägliche Arbeit, nicht nur für die IT, sondern für alle Unternehmensbereiche. Nagarro bringt hierbei Learnings aus eigener Erfahrung ein: Seit rund zwei Jahren setzt der internationale IT- und Digitalisierungsspezialist „Business Agility“ in der eigenen Organisation um. Bei der Umstellung ins Home-Office war Nagarro dank der agilen Strukturen rasch anpassungsfähig, konnte Defizite abfedern und produktive Arbeitsweisen entwickeln. Interessenten, die mehr über die Potenziale der agilen Modelle erfahren möchten, sind eingeladen, sich kostenlos online zu registrieren.

Wie Künstliche Intelligenz (KI) den Arbeitsalltag erleichtern kann, demonstriert am Donnerstag, den 25. Februar der Nagarro KI- und Machine Learning Spezialist Jan Nößner. Ab 11:00 Uhr zeigt er in einem 40-minütigen Webinar Demos für den realen Einsatz der Technologie. Die Beispiele erläutern, wie man Routinetätigkeiten in den Bereichen HR, Marketing, Vertrieb, Finanz und im Kundenservice schneller, strukturierter und effizienter mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz bewerkstelligen kann. Personen, die sich Impulse für nützliche und leistbare Praxisanwendungen im Arbeitsalltag wünschen, können sich zum kostenfreien Webinar anmelden.

Weitere Informationen zu den aktuellen Online-Events:

hier und hier

