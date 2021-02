Josef Taucher (SPÖ): Die Vorwürfe gegen Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy sind maßlos überzeichnet.

Im Zusammenhang mit dem Wienwert-Verfahren sieht sein Anwalt diese bereits aufgrund des Akteninhalts eindeutig widerlegt.

Wien (OTS/SPW) - „Die Diffamierung von Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy durch einschlägig bekannte Parteienvertreter ist schlicht und ergreifend substratlos, ein Schuss ins Blaue. Gerade FPÖ und ÖVP sind in solchen Fragen nicht besonders glaubwürdig“, stellt SPÖ-Klubobmann Josef Taucher fest.



Ernst Nevrivys Anwalt Volkert Sackmann hat bereits zu den Anschuldigungen im Zusammenhang mit einem der FPÖ Wien „anonym zugespielten“ Dokuments gegenüber der APA Stellung genommen. Der Vorwurf, dass Ernst Nevrivy geheime Informationen an Stefan Gruze, dem Chef der pleitegegangenen 2018 Wienwert bzw. WW Holding, weitergegeben hat, sei an den Haaren herbeigezogen. „Wie soll es sich um geheime Informationen handeln, wenn Informationen zu dem Zeitpunkt ihres vermeintlichen Verrats gar kein Geheimnis gewesen sind? Die Definition eines Amtsgeheimnisses ist jedenfalls juristisch klar geregelt. Lassen wir also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ohne parteipolitischem Getöse arbeiten“, betont Taucher.



Man habe gar nichts in der Hand, so Taucher. Die beiden Klubobmänner Markus Wölbitsch (ÖVP) und Dominik Nepp (FPÖ) erfinden hier irreführende Verschwörungstheorien mit dem absurden Versuch, über zwei Ecken eine juristische Causa zu Zwecken des politischen Hick-Hacks zu konstruieren.



"Bei konstruierten Vorwürfen sehen wir daher überhaupt keine Veranlassung, Geschäftsbeziehungen offenzulegen. Hier versuchen FPÖ und ÖVP mit Dreck zu werfen, um von ihren eigenen politischen Verfehlungen abzulenken. Man darf also gespannt sein, welchen nahenden Skandal sie damit kaschieren wollen.“, so Taucher abschließend. (Schluss)



