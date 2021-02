Mercato Rosso: „Schlafsack statt Wohnung – Ein Leben in Obdachlosigkeit“

Barbara Novak spricht mit dem Leiter der Wohnungslosenhilfe des Fonds Soziales Wien, Kurt Gutlederer, und dem Musiker, Comedian und Moderator Roman Gregory.

Wien (OTS/SPW) - Wir leben aktuell in einer Zeit, die von Lockdowns und „Social Distancing“ geprägt ist. Das verlangt uns viel ab. Gleichzeitig haben wir unsere eigenen vier Wände zu schätzen gelernt und sehen, wie wichtig ein warmes Heim ist. Aber während für viele von uns ein Dach über dem Kopf eine Selbstverständlichkeit ist, sind Menschen, die nichts haben und ins soziale Aus geraten, in unserer Gesellschaft immer noch viel zu oft unsichtbar. Während der Corona-Krise hat sich die Situation noch weiter verschärft. Wie wir diese unmenschlichen Zustände bekämpfen und uns für ein Ende der sozialen Ausgrenzung einsetzen können, darüber spricht Barbara Novak am "Mercato Rosso" mit dem Leiter der Wohnungslosenhilfe des Fond Soziales Wien, Kurt Gutlederer, und dem Musiker, Comedian und Moderator Roman Gregory.

Die Sendung „Schlafsack statt Wohnung – Ein Leben in Obdachlosigkeit“ ist ab sofort hier abrufbar.

Die nächste Sendung am 21. Februar führt in die Donaustadt

Die nächste Sendung gibt es am 21. Februar und sie bildet den Start einer neuen Rubrik am „Mercato Rosso“: Eine Runde durch Wien, bei der jedem Wiener Gemeindebezirk eine eigene Sendung gewidmet wird. Den Anfang macht die Donaustadt. Der flächenmäßig größte und am schnellsten wachsende Bezirk Wiens ist bekannt für seine Vielfalt und hat den Bewohnerinnen und Bewohnern von unberührter Natur bis hin zu modernster Stadtentwicklung einiges zu bieten. Fragen zur Sendung werden gerne unter redaktion@mercatorosso.wien entgegengenommen.

Über „Mercato Rosso"

Barbara Novak lädt zu Gespräch und Musik auf den „Mercato Rosso“. Im traditionellen Radioformat – als Podcast verfügbar – dreht sich hier alles um Menschen, Meinungen und eine feine Wiener Musik-Melange. Am „Mercato Rosso“ wird über brennende Themen unserer Zeit gesprochen. Mit dabei zwei Gäste – eine Expertin bzw. ein Experte zum jeweiligen Schwerpunktthema und eine Vertreterin bzw. ein Vertreter aus dem Kunst- und Kulturbereich. Dazu wird Musik gespielt, vor allem von heimischen Künstler*innen. Abrufbar ist die Sendung als Podcast alle zwei Wochen ab Sonntagvormittag über www.mercatorosso.wien. (Schluss)

