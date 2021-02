Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ zu Brot und Co. u. a. mit „Die Wahrheit hinter Billigsemmeln“

Außerdem: „MERYN am Montag“ über Coronavirus-Mutationen, „Kultur Heute“ zu Gast im KHM

Wien (OTS) - Brot ist „in“ – neue Bäckereien bescheren dem österreichischen Traditionsgebäck einen noch nie dagewesenen Hype, der auch seinen Preis hat. Aber was können die günstigen Alternativen, sind sie qualitativ tatsächlich schlechter? Was ist drin in unserem Brot und wie gesund bzw. ungesund ist es wirklich? Damit befasst sich ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 8. Februar 2021.

Im Vorabend beantwortet ORF-III-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn gemeinsam mit dem Virologen Norbert Nowotny in „MERYN am Montag“ (18.45 Uhr) Fragen rund um die Coronavirus-Mutationen, die Politik, Forschung und Gesellschaft derzeit in Atem halten.

Anlässlich der Wiedereröffnung der österreichischen Museen meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) eine Woche lang aus den führenden Einrichtungen der Bundeshauptstadt. Zum Auftakt begibt sich ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr ins Kunsthistorische Museum Wien und trifft Generaldirektorin Sabine Haag zum Gespräch. Im Rahmen der Rubrik „Stimmen aus dem Off“ berichtet das Magazin diese Woche außerdem von Theatern der freien Szene, die weiterhin vom Lockdown betroffen sind. Im Fokus stehen das Rabenhof Theater (10. Februar) sowie das Off Theater (12. Februar).

Der „ORF III Themenmontag“ widmet sich in vier Teilen dem Gebäck, beginnend mit der Doku „Die Wahrheit hinter Billigsemmeln“ (20.15 Uhr). Statt zur handgemachten Semmel greifen heutzutage viele zum Zehner-Netz beim Discounter. Durch die Back-Boxen in den Supermarkt-Ketten wurde das Preiskarussell zusätzlich beschleunigt. Doch unter welchen Verhältnissen werden Discount-Backwaren produziert? Der Film von Wolfgang Winkler gibt Einblick. Anschließend befasst sich „Das Geschäft mit Brot“ (21.05 Uhr) von Barbara Hirl und Inga Vennemann mit einem der ältesten Grundnahrungsmittel aus einer anderen Perspektive: Der Trend zur industriellen Produktion hat auch vor den Backwaren nicht Halt gemacht. Es gibt immer mehr Sorten zu immer günstigeren Preisen, zusätzlich stehen zahlreiche Backmischungen zur Verfügung. Gleichzeitig jedoch vertragen immer mehr Menschen Brot nicht mehr. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Herstellung und Verträglichkeit? Danach folgen die Dokumentationen „Weizen im Visier – Lebensmittel oder Krankmacher?“ (21.55 Uhr) von Andrea Köppler und „Wie gesund ist unser Brot? Alte und neue Sorten im Vergleich“ (22.30 Uhr) von Anita Lackenberger.

