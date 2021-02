ATV-Frage der Woche: Breite Zustimmung für Lockdown-Lockerung

"ATV Aktuell: Die Woche", heute um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek blicken heute, Sonntag, bei "ATV Aktuell: Die Woche" auf die politischen Highlights der Woche zurück. Unter anderem ist auch die Wiedereröffnung der Schulen und des Handels am 8. Februar nach dem Corona bedingten harten Lockdown Thema in der Sendung. Peter Hajek befragte in einer aktuellen Meinungsumfrage 500 ÖsterreicherInnen, wie sie der Öffnung des Handels und der Schulen am 8. Februar zustimmen. Dreiviertel der ÖsterreicherInnen, nämlich 75 Prozent, stimmen mehrheitlich zu. 46 Prozent der ÖsterreicherInnen befürworten dieses Vorhaben absolut. 29 Prozent stimmen für eher ja. 14 Prozent sind eher gegen die morgige Lockerung der Maßnahmen und acht Prozent sind total dagegen.



Auch in der Wählerschaft ist die Mehrheit für die bevorstehende Lockerung. Mit 80 Prozent befürworten die ÖVP-WählerInnen am stärksten die Öffnung der Schulen und des Handels.

Peter Hajeks Fazit lautet: „Die Warnung der GesundheitsexpertInnen vor einer Lockerung werden von der Bevölkerung in den Wind geschlagen. Die Zustimmung zu Öffnung der Schulen, die auch für die meisten ExpertInnen außer Frage steht, und des Handels sind von einer breiten Mehrheit getragen. Es wird sich zeigen, wie verantwortungsvoll wir alle damit umgehen können.“

Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek

office @ peterhajek.com



Victoria Abulesz

victoria.abulesz @ prosiebensat1puls4.com