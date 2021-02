Lehner: Österreich ist für EU-Impfpass perfekt vorbereitet

Wien (OTS) - „Österreich ist mit dem E-Impfpass perfekt für den geplanten EU-Impfpass vorbereitet“, betont Peter Lehner, Vorsitzender der Konferenz der Sozialversicherungsträger anlässlich der aktuellen Diskussion zur Einführung eines EU-Impfpasses, um Reisen künftig wieder zu ermöglichen. „Die aktuellen Corona-Impfungen werden in den E-Impfpass eingetragen. Dieser ist via Elga-Portal für die Geimpften abrufbar. Das kann als Basis für einen Nachweis der Corona-Impfung genutzt werden. Die Daten können in einer App dargestellt oder in einen QR-Code umgewandelt werden. Für Personen ohne Smartphone gäbe es die Möglchkeit die Bestätigung von der digitalen in die analoge Form zu bringen. Der Impfstatus ist via E-Card ablesbar und könnte so in den Servicestellen der Sozialversicherung und vom Arzt oder Apotheker zertifiziert augedruckt werden“, erläutert Lehner. „Unser E-Impfpass ist technisch State-of-the-Art und ist rasch als EU-Impfpass einsatzbereit. Österreich nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Digitalisierung in Europa ein“, betont der Vorsitzende. Der E-Impfpass wurde in den letzten Jahren als Serviceleistung für den Patieneten entwickelt, um den Papierimpfpass zu ersetzen. Er wurde im Herbst 2020 als Pilotprojekt in Wien und der Steiermark gestartet und ist seit Corona-Imfpstart österreichweit voll einsatzbereit. „Der E-Impfpass und die damit verbunde Eintragung in den Impfregister zeigt die Durchimpfungsrate und ist ein entscheidender Faktor, um die Pandemie zu besiegen. Als Impfnachweis unterstützt er dabei, uns wieder die Reisefreiheit zurückzugeben“, so Lehner abschließend.

Über die SVS, die Sozialversicherung der Selbständigen

Ein gesundes Land braucht gesunde Selbständige – und jemanden, der sich ihrer sozialen Absicherung verschrieben hat: Das ist die SVS. Eine 1,2 Mio. große Versichertengemeinschaft, die unter dem Motto „Gemeinsam gesünder“ von der Geburt bis ins hohe Alter füreinander da ist. Die SVS umfasst als Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung sämtliche Sparten und ist als bundesweiter, berufsständischer Träger organisiert. Neun eigene Gesundheitseinrichtungen mit über 1.000 Betten, 8.000 Vertragsärzte, 3.000 Zahnärzte sowie weitere 9.000 Vertragspartner, wie beispielsweise Physiotherapeuten und Logopäden, stehen den Versicherten in ganz Österreich zur Verfügung. Die SVS ist mit Beratertagen flächendeckend in 190 Gemeinden vor Ort vertreten. Das Gebarungsvolumen beträgt 9,5 Milliarden Euro. Obmann ist Peter Lehner, Generaldirektor ist Dipl.-Ing. Dr. Hans Aubauer.

