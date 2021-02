Deutsch: „Dass Regierung Feuerwehr aus nationalem Impfplan streicht, ist inakzeptabel und Zeichen von türkis-grüner Geringschätzung“

Feuerwehren leisten unverzichtbare Arbeit, doch türkis-grüne Regierung lässt die Feuerwehrleute im Stich – Regierung muss Chaos in den Griff bekommen und für genügend Impfstoff sorgen

Wien (OTS/SK) - Pleiten, Pannen und Chaos dominieren seit Monaten das türkis-grüne Corona-Management. Dass jetzt auch die hunderttausenden Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen vom Impfchaos betroffen sind und von der Bundesregierung offenbar aus dem aktuellen Impfplan gestrichen wurden, kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, heute, Freitag scharf. „Die Feuerwehr ist immer da, wenn man sie braucht – egal ob bei Feuer, Sturm, Hochwasser, Unfällen oder im Kampf gegen Corona. Dieser Einsatz hunderttausender Freiwilliger macht Österreich solidarisch und stark“, so Deutsch, für den es nicht angeht, dass „die Regierung klammheimlich Mitglieder der kritischen Infrastruktur aus dem Impfplan streicht. Diese Vorgangsweise ist völlig inakzeptabel und ein klares Zeichen der türkis-grünen Geringschätzung gegenüber der großartigen Arbeit der Feuerwehren“. Deutsch fordert die Regierung auf, ihr „zermürbendes Dauerchaos“ endlich in den Griff zu bekommen und genügend Impfstoffe zu beschaffen: „Es ist Aufgabe der Regierung, jene zu schützen, die uns jeden Tag schützen. Die Feuerwehr darf nicht im Stich gelassen werden!“, so Deutsch an die Adresse der Kurz/Kogler-Regierung. ****

„Die Leidtragenden der verfehlten türkis-grünen Corona-Politik sind die Menschen“, so Deutsch, der kritisiert, dass sich beim Impfplan genau wie beim Testchaos vor den Öffnungen körpernaher Dienstleistungen niemand mehr auskennt. Dass jetzt jene Feuerwehrkräfte besonders lange auf die Corona-Impfung warten müssen, die bei Teststraßen oder in Impfzentren in den Gemeinden bei den Menschen vor Ort im Einsatz sind, ist für Deutsch „unzumutbar und inakzeptabel“. Für Deutsch ist klar: „Die Regierung muss endlich in die Gänge kommen, ausreichend Impfstoffe beschaffen und die Bevölkerung schützen. Es braucht mehr Einsatz, Tempo und Entschlossenheit und weniger Pressekonferenzen und Showpolitik“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/