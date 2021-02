„IM ZENTRUM“: Corona-Krise und Koalitionskrach – Ist das Vertrauen verspielt?

Am 7. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der Lockdown wird am Montag für Handel, Dienstleistung und Schulen gelockert. Die Mutationen des Coronavirus halten aber vor allem das Bundesland Tirol in Atem. Hier wehrt man sich gegen eine mögliche Abschottung. Fachleute sind sich uneins. Gesundheitsminister Rudolf Anschober will am Sonntag gemeinsam mit Landeshauptmann Platter die weitere Vorgangsweise entscheiden. Mitten in der Pandemiekrise krachte es auch zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grünen wegen der Abschiebung von Kindern und deren Familien. Wird der Ton zwischen den Regierungsparteien nun rauer? Und über all dem steht die Frage: Hat die Bevölkerung genügend Vertrauen in das Krisenmanagement der Politik? Werden die Einschränkungen weiter mitgetragen oder nimmt der Protest dagegen auch auf der Straße zu? Darüber diskutieren am Sonntag, dem 7. Februar 2021, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM:

Gaby Schwarz

Klubobmann-Stellvertreterin und Gesundheitssprecherin, ÖVP

Stefan Kaineder

Stv. Bundessprecher und Landesrat Oberösterreich, Die Grünen

Susanne Fürst

Klubobmann-Stellvertreterin und Verfassungssprecherin, FPÖ

Konrad Paul Liessmann

Philosoph

Kathrin Stainer-Hämmerle

Politologin FH Kärnten

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at