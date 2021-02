Führerschein-Ausbildung läuft wieder an ab Montag, dem 8. Februar 2021

Fahrschulen können Rückstau an Führerscheinwerbern wieder erfolgreich abbauen

Wien (OTS) - Die Führerschein-Ausbildung startet wieder. Fahrschulen dürfen wieder Theoriekurse abhalten. Fahranfänger, die ihre Fahrsicherheitstrainings zuletzt nicht absolvieren konnten, können diese ab kommender Woche, freut sich Dr. Joachim Steiniger, Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen in der Wirtschaftskammer Österreich, dass das Gesundheitsministerium die Ausbildung junger Lenker in den Fahrschulen mit ersten Öffnungsschritten aus dem Corona-Lockdown wieder ermöglicht. Etwa 15.000 Fahrschüler konnten ihre Ausbildung in der Fahrschule seit Mitte November nicht mehr abschließen oder beginnen. Mit einem Führerschein in der Hand verbessern viele Jugendliche ihre persönliche Mobilität und stärken ihre Chancen im Job.

Auch die Prüfungen für die Führerscheinwerber finden wieder wie gewohnt statt. Die zuletzt gestoppten Theorieprüfungen werden als Vorbereitung zur praktischen Prüfung wieder abgehalten werden, freilich unter den strengen Auflagen der COVID-Schutzmaßnahmenverordnung. Fahrschüler können damit anschließend an ihren Theoriekurs zügig die Computerprüfung absolvieren, zu denen die Behörden wieder Aufsichtspersonen entsenden. Die Führerscheinausbildung wird wieder kompakt angeboten werden und die Theorieschulung kann wieder zeitlich eng verzahnt mit den praktischen Fahrstunden absolviert werden. Das lange Warten auf Prüfungstermine entfällt, so Steininger. Bei der Theorieausbildung können die Fahrschulen wählen, diese wahlweise im Wege eines E-Learnings oder eines Präsenzunterrichts den Kursteilnehmern anzubieten, zumindest während der Pandemie mit strengen Schutzmaßnahmen.

Im vergangenen Jahr waren die Fahrschulen nach dem ersten Lockdown von 1. Mai 2020 bis 16. November 2020 gänzlich geöffnet. Zu den siebenwöchigen Geschäftsschließungen im Frühjahr kamen zuletzt noch zwölf weitere Wochen Sperre (mit einem Teilbetrieb bei den Fahrstunden) dazu. Hinsichtlich der Gesundheitsanforderungen verlief die Führerschein-Ausbildung in den vergangenen Monaten erfolgreich, es gab keine Vorfälle hinsichtlich COVID, verweist Steininger darauf, dass in den Fahrschulen die Schutzauflagen wie der 2m Abstand und die FFP2-Maske im Kundenverkehr verlässlich eingehalten werden. (PWK062/SR)

