„Hohes Haus“ über Aus-, Neben- und Nachwirkungen der Corona-Krise

Am 7. Februar um 12.00 Uhr in ORF 2; zu Gast im Studio: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Wien (OTS) - Rebekka Salzer präsentiert im ORF-Parlamentsmagazin „Hohes Haus“ am Sonntag, dem 7. Februar 2021, um 12.00 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Auswirkungen

Die Corona-Krise dominiert auch das Parlament. Diese Woche haben FPÖ und SPÖ je einen Misstrauensantrag gegen Innenminister Nehammer eingebracht, die FPÖ wegen des Verbots von Demonstrationen vergangenen Sonntag, die SPÖ wegen der nächtlichen Abschiebungen von Familien nach Armenien und Georgien. Beide Anträge wurden abgelehnt. Die Grünen, die stets für eine großzügige Asylpolitik sind, haben aus Koalitionsraison mit der ÖVP gestimmt. Marcus Blecha hat die emotionale Debatte verfolgt und mit Peter Filzmaier über die FPÖ und die Grünen gesprochen.

Zu Gast im Studio ist Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka.

Nebenwirkungen

Seit die Corona-Pandemie die ganze Welt erfasst hat, gibt es für uns alle kaum noch ein anderes Thema. Dabei sollte aber nicht vergessen werden, dass es neben Corona noch andere schwerwiegende Krankheiten gibt. Rund 440 Fälle von schwarzem Hautkrebs im Frühstadium etwa blieben im Jahr 2020 in Österreich wegen der Coronavirus-Krise unentdeckt. Das lässt sich aus einer aktuellen Umfrage unter Hautärztinnen und Hautärzten ableiten, ein Drittel der Untersuchungstermine wurde aufgrund der Pandemie versäumt. Aber nicht nur bei Hautkrebs sind die Zahlen dramatisch. Rebekka Salzer berichtet.

Nachwirkungen

Rund eine Million Österreicher/innen ist entweder arbeitslos, in Schulungen oder Kurzarbeit. Das ist die Folge der von der Regierung verordneten Schließungen. Die hohen Kosten für Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit werden das Budget noch lange belasten. Auch nach der zaghaften Öffnung in der kommenden Woche bleiben viele Branchen weiterhin gesperrt, zum Beispiel die Gastronomie und Hotellerie. Auch hier fehlt es an Perspektiven. Claus Bruckmann hat sich in einem Hotel umgesehen und mit je einem Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaft gesprochen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at