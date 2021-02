FPÖ – Amesbauer/Kaniak: Schwarz-grüne Regierung verhöhnt mit Impfplan unsere Feuerwehren

Wien (OTS) - Mitte Jänner wurden sicherheitsrelevante Infrastrukturen wie Polizei, Bundesheer und Feuerwehr im nationalen Impfplan berücksichtigt. „Im neuen Covid-19 Impfplan vom 1. Februar gibt es aber keinen Bezug mehr zur Feuerwehr, nicht einmal mehr in der Phase 3. Gerade unsere Feuerwehren steuerten mit über 30.000 Mitgliedern einen großen Anteil dazu bei, dass die Corona-Massentests reibungslos verlaufen konnten“, so der freiheitliche Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer, der selbst seit vielen Jahren in einer Freiwilligen Feuerwehr dient.

Aber auch der FPÖ-Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak reagierte mehr als verwundert: „Gerade unsere Feuerwehren sind direkt in Kontakt mit Unfallopfern oder Menschen, die in Gefahr schweben. Bei dieser Hilfe kommt es auf rasches Handeln an, um ein Leben zu retten. Diese Helden des Alltags sind trotz strenger Sicherheitsvorkehrungen einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt.“

„Das ist ein Skandal der ersten Güte und ein Hohn für diese tapferen Frauen und Männer. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, wie diese planungslose Regierung aus ÖVP und Grünen agiert: Verantwortungslos, showorientiert und nur auf die eigene Macht bedacht. Wir Freiheitliche werden diesen Affront genauestens untersuchen und wenn notwendig, auch parlamentarische Schritte einleiten“, so die FPÖ-Abgeordneten einstimmig.

