ÖHV-Kongress 2021 „Alles bleibt anders“: Neuer Termin, gleiche Location, gewohnte Qualität

Der traditionelle Branchen-Kick-off wandert in den Sommer. Neuer Termin: 6. bis 8. Juni 2021, Design Center Linz

Wien (OTS) - „Wir hätten unsere Standards, die wir an ÖHV-Veranstaltungen anlegen, nicht zur Gänze erfüllen können. Da war die Entscheidung schnell gefällt: wir verschieben“, erklärt Dr. Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), die Hintergründe des Schrittes, den ÖHV-Kongress in den Sommer zu verlegen. Neuer Termin des Branchenevents ist der 6. bis 8. Juni 2021, im Design Center in Linz: „Wir wollten schon lange nach Linz und in das Design Center. Eine Ausweich-Location wäre für uns nicht in Frage gekommen.“ Auf das gewohnt hohe Niveau des Programmes und der Abendveranstaltung hat die Terminverschiebung keinen Einfluss, im Gegenteil: „Mit der Verschiebung in den Sommer bietet sich eine Reihe von neuen Möglichkeiten, sowohl für das Kongressprogramm tagsüber aber natürlich auch die Abendveranstaltungen“, freut sich Gratzer.

Safety first: Top-Sicherheitskonzept in Kooperation mit dem BMLRT

„Selbst mit Impfungen wird das Virus nicht von heute auf morgen verschwinden. Wir müssen nicht schauen, wie Tourismus und Events nach Corona funktionieren, sondern mit Corona. Wie das geht, zeigen wir vor“, streicht der Branchensprecher hervor. Zentral dabei: Ein lückenloses Sicherheitskonzept, das in enger Abstimmung und Kooperation mit dem BMLRT und den ÖHV-Partnern Alpstar und hollu erarbeitet wird: „Neben umfassenden Hygienemaßnahmen wird es auch tägliche Testungen beim Eintritt ins Design Center geben. Die Sicherheit der Teilnehmer, Vortragenden, Partner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die höchste Priorität“, so Gratzer.

