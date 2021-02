SPÖ-Termine von 8. bis 14. Februar 2021

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 8. Februar 2021:

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Es ist ein gutes Land“, kuratiert von Wolfgang Maderthaner, findet anlässlich des 85. Geburtstages ein Gespräch mit der Doyenne des Burgtheaters Elisabeth Orth und mit Wolfgang Maderthaner, Historiker, Verein Geschichte der Arbeiterbewegung statt. Die YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ ist abrufbar unter https://tinyurl.com/191ijun9. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2os7qvnx.

DIENSTAG, 9. Februar 2021:

10.15 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des EU-Parlaments (8. bis 11. Februar) findet ein Online-Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder, Bettina Vollath und Hannes Heide statt. Das Pressegespräch wird über Zoom durchgeführt. Anmeldung unter jakob.flossmann@ep.europa.eu.

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Hegemonien und Allianzen“, kuratiert von Walter Posch, findet ein ZOOM Live Talk/Facebook Live mit Selim Yenel (President of Global Relations Forum, Istanbul) zum Thema „Turkey’s Trials and Errors (©ICG)“ statt. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2grxdl9s. Die YouTube-Premiere „Aus Kreiskys Wohnzimmer“ ist abrufbar unter https://tinyurl.com/191ijun9. Nähere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://tinyurl.com/2d5gx6gz.

SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung, Petra Bayr, nimmt am 9./10. Februar am Online meeting of the OECD Global Parliamentary Network zum Thema „A Transformative Recovery“ teil. Nähere Informationen dazu finden Sie unter https://tinyurl.com/1sejwlsw.

MITTWOCH, 10. Februar 2021:

10.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

DONNERSTAG, 11. Februar 2021:

9.00 Uhr Ibiza-Untersuchungsausschuss (Camineum, ÖNB).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Transatlantica“, kuratoriert von Eva Nowotny, findet ein Gespräch und Eva Nowotny (Vorstandsmitglied des Bruno Kreisky Forums) zum Thema „Unite against corruption! Eine globale Anstrengung gegen Korruption“ statt. (Schluss) mp/up

