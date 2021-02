Huawei und Universität Sofia vereinbaren KI-Forschungsprojekt

Wien/Sofia (OTS) - Das globale Technologieunternehmen will einen Beitrag leisten, um die Forschung in Bulgarien voranzutreiben. Auch in Österreich engagiert sich Huawei mit verschiedenen Initiativen für Studierende.

Huawei Technologies Bulgaria EOOD und die Universität St. Kliment Ohridski in Sofia unterzeichneten kürzlich ein Memorandum of Unterstanding (MoU). Die beiden Parteien einigten sich darauf, bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz (KI) und anderen neuen High-End-Technologien zusammenarbeiten. Außerdem wurde vereinbart, das Huawei ICT Academy Programm gemeinsam durchzuführen und ein wissenschaftliches Labor an der Universität in Sofia einzurichten.

Die Universität und Huawei planen einerseits die gemeinsame Arbeit an Forschungsprojekten, die von der EU oder von anderen Institutionen gefördert werden, und andererseits bei kommerziell finanzierten Projekten zu kooperieren. Zu diesem Zweck werden die IKT-Infrastrukturen der Universität ausgebaut und zusätzlich spezialisierte KI-Labore aufgebaut.

Die Zusammenarbeit umfasst neben F&E- und Infrastrukturprojekten auch Ausbildungen, Trainings und Workshops für Studierende, akademische Gesellschaften und die bulgarische Industrie. Durch die Kooperation mit Huawei baut die Universität Sofia ihre Stellung als führendes Forschungszentrum auf dem Gebiet der Informationstechnologie und der künstlichen Intelligenz aus.

Gesellschaftlicher Beitrag zählt

„ In einer Zeit, in der sich Technologie so rasend schnell entwickelt, wie wir es heutzutage erleben, ist es enorm wichtig, mit Forschungseinrichtungen zusammenzuarbeiten “, sagt Erich Manzer, VP von Huawei Technologies Austria, „ So entsteht eine Win-Win-Situation: Universitäten wird die Forschung ermöglicht und Studierende bekommen die Chance sich neues Wissen anzueignen. Nach ihrem Abschluss profitieren dann Unternehmen davon, gut ausgebildetes AbsolventInnen anwerben zu können. “

Deshalb fördert Huawei Austria mit „Seeds for the Future“ und dem „Huawei Scholarship“ schon seit vielen Jahren heimische und internationale Studierende. Seit Projektstart 2012 wurden so rund 100 Studierende in Österreich mit Studienreisen oder Stipendien unterstützt.

