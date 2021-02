Pandemische Impfstoffproduktion in nie da gewesenem Ausmaß

Verträge werden selbstverständlich eingehalten – Flexibilität ist notwendig

Es lässt sich bei all unseren Bestrebungen daher nicht immer vermeiden, dass es kurzfristig zu geringeren Lieferungen kommen kann. Sollte es zu einem Engpass kommen, arbeiten wir mit Hochdruck daran, diesen so schnell wie möglich wieder auszugleichen. Sarah Walters, Country President Austria AstraZeneca 1/5

Es ist wichtig zu betonen, dass es in diesen Verträgen um Liefermengen für das ganze Jahr 2021 geht. Die bestellten Impfstoffdosen werden von den einzelnen Firmen auch laufend und so schnell wie möglich geliefert. Robin Rumler, Country Manager Pfizer Corporation Austria. 2/5

Alle Beteiligten haben ein gemeinsames Ziel: so schnell wie möglich alle, die es wollen, zu impfen. Damit das passiert, haben die Hersteller, die EU und die Zulassungsbehörde alles dafür getan, damit hochqualitative, streng wissenschaftlich geprüfte Impfstoffe zum ehestmöglichen Zeitpunkt verwendet werden können Robin Rumler, Country Manager Pfizer Corporation Austria. 3/5

Der enorme Bedarf und die dahinterliegende Dringlichkeit von weltweit verfügbaren Impfstoffen lässt keinen Spielraum für „Lagerhaltung“. Das unterscheidet die pandemische Impfstoffproduktion ganz entscheidend von Impfstoffen, die beispielsweise gegen Masern produziert werden, wo der Bedarf schon lange im Voraus bekannt ist. Es gibt bei Covid-19-Impfstoffen keine Zwischenlager, die eventuell auftretende kurzfristige Lieferschwierigkeiten abdecken könnten Sarah Walters, Country President Austria AstraZeneca 4/5

Alle tun Ihr Möglichstes, um diese Pandemie zu beenden und wir sind zuversichtlich, dass uns das auch gemeinsam gelingen wird. Alle zugelassenen Impfstoffe sind wirksam und sicher und wir sind zuversichtlich, dass jede/r österreichische Bürger, der oder die das wünscht, eine Impfung bekommen kann. Sarah Walters, Country President Austria AstraZeneca 5/5

Wien (OTS) - Wir alle haben das gleiche Ziel: Ein schnellstmögliches Ende der Covid-19-Pandemie. Dieses können wir nur dann erreichen, wenn ausreichend viele Menschen gegen die Erkrankung geimpft sind. Als Impfstoffindustrie arbeiten wir daran, unseren Teil der Aufgabe zu erfüllen und so schnell wie möglich Impfstoffe für alle zur Verfügung stellen zu können. Die Produktion von Impfstoffen gehören zu den komplexesten Prozessen in der Arzneimittelproduktion. Die Dringlichkeit und die hohe globale Nachfrage spitzen diese Situation noch zu. Flexibilität ist das Gebot der Stunde, ebenso wie Vertrauen in alle beteiligten Partner sowie die Institutionen und die EU, die alles daran setzen, die Impfstoffe so bald wie möglich zu den Menschen zu bringen.

Pandemische Impfstoffproduktion ist anders

Um alle Menschen weltweit zu impfen, brauchen wir Impfstoffdosen im zweistelligen Milliardenbereich. Noch nie wurde so viel Impfstoff produziert. Das stellt auch die pharmazeutische Industrie vor neue Herausforderungen. „ Der enorme Bedarf und die dahinterliegende Dringlichkeit von weltweit verfügbaren Impfstoffen lässt keinen Spielraum für „Lagerhaltung“. Das unterscheidet die pandemische Impfstoffproduktion ganz entscheidend von Impfstoffen, die beispielsweise gegen Masern produziert werden, wo der Bedarf schon lange im Voraus bekannt ist. Es gibt bei Covid-19-Impfstoffen keine Zwischenlager, die eventuell auftretende kurzfristige Lieferschwierigkeiten abdecken könnten “, erklärt Sarah Walters, Country President Austria AstraZeneca.

„Alles, was wir produzieren, wird sofort ausgeliefert, über die örtlichen Behörden verteilt und so schnell wie möglich verimpft. Das bedeutet, dass wir keinen Puffer haben, wenn ein Bestandteil aus unvorhersehbaren Gründen nicht in ausreichender Menge verfügbar ist“, betont die AstraZeneca-Österreich-Chefin. „ Es lässt sich bei all unseren Bestrebungen daher nicht immer vermeiden, dass es kurzfristig zu geringeren Lieferungen kommen kann. Sollte es zu einem Engpass kommen, arbeiten wir mit Hochdruck daran, diesen so schnell wie möglich wieder auszugleichen. “

Arbeiten auf Hochtouren, um Aufträge zu erfüllen

Die EU hat mit einzelnen Herstellern Verträge abgeschlossen, um ihre gesamte Bevölkerung bestmöglich mit mehreren verschiedenen Impfstoffen zu versorgen, damit möglichst viele Menschen geimpft werden können. Die Anzahl der insgesamt bestellten Dosen orientiert sich an jener der zu impfenden Personen.

„Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Aufträge zu erfüllen“, bestätigt Robin Rumler, Country Manager Pfizer Corporation Austria. „ Es ist wichtig zu betonen, dass es in diesen Verträgen um Liefermengen für das ganze Jahr 2021 geht. Die bestellten Impfstoffdosen werden von den einzelnen Firmen auch laufend und so schnell wie möglich geliefert. “

Berechnung nach Dosen

Die gelieferte Menge orientiere sich an den vertraglich vorgesehenen Dosen – unabhängig davon, in welcher Form diese abgepackt würden, so Rumler. „Dabei sind wir ja auch an die EU-Zulassung gebunden, die vorgibt, wie viele Dosen maximal aus einer Mehrfach-Durchstechflasche gezogen werden dürfen. Damit haben die Behörden auch eine klare Größe, mit der sie bei der Verteilung an die einzelnen Impfstellen rechnen können.“

Achtung Fälschung!

Im Internet kann man mittlerweile vermeintliche Covid-19-Impfstoffe bestellen. Als Verband der Impfstoffhersteller warnen wir ausdrücklich vor diesen Angeboten. Die drei für die EU zugelassenen Impfstoffe stammen von den Herstellern Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca. Keiner der Impfstoffe dieser Hersteller ist am freien Markt erhältlich. Sie werden ausschließlich über öffentliche Stellen verteilt und sind am Privatmarkt nicht erhältlich.

Vertrauen ist wichtig

„ Alle Beteiligten haben ein gemeinsames Ziel: so schnell wie möglich alle, die es wollen, zu impfen. Damit das passiert, haben die Hersteller, die EU und die Zulassungsbehörde alles dafür getan, damit hochqualitative, streng wissenschaftlich geprüfte Impfstoffe zum ehestmöglichen Zeitpunkt verwendet werden können, “ betont Rumler. Walters ergänzt: „ Alle tun Ihr Möglichstes, um diese Pandemie zu beenden und wir sind zuversichtlich, dass uns das auch gemeinsam gelingen wird. Alle zugelassenen Impfstoffe sind wirksam und sicher und wir sind zuversichtlich, dass jede/r österreichische Bürger, der oder die das wünscht, eine Impfung bekommen kann. “

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragehinweis allgemein:

Mag.a Uta Müller-Carstanjen

FINE FACTS Health Communication

Mobil: +43 664 515 30 40

mueller-carstanjen @ finefacts.at

www.finefacts.at



für AstraZeneca:

Karin Storzer, MA

Kommunikation AstraZeneca Österreich

Mobil: +43 (676) 681 6068

karin.storzer @ astrazeneca.com

für Pfizer:

Mag. Sabine Sommer

Kommunikation Pfizer Österreich

Mobil: +43 664 536 83 82

sabine.sommer @ pfizer.com