11.02., 10 Uhr: Pressekonferenz One Billion Rising Austria

Getanzter Protest gegen Gewalt an Frauen am 14. Februar erstmals im digitalen Raum

Wien (OTS) - One Billion Rising ist eine globale, getanzte künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen* und Mädchen. Der Aktionshöhepunkt ist jedes Jahr der sogenannte V-Day am 14. Februar. An diesem Tag tanzen seit 2013 weltweit zahlreiche Menschen auf Plätzen und Straßen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und um Empowerment, Bewusstseinsbildung und Sensibilisierungarbeit zur Gewaltprävention voranzutreiben.

Gerade jetzt in der Coronakrise sind Frauen* von extremer Belastung bis hin zur Überforderung, Arbeitslosigkeit und Gewalt erschreckend hoch betroffen. Daher ist es dringend notwendig, noch stärker an Kampagnen wie dieser und Maßnahmen zur Gewaltprävention zu arbeiten.

Wie auch in vielen Städten weltweit findet One Billion Rising Austria 2021 dieses Jahr im digitalen Raum statt.

Das bedeutet ein bundeländerübergreifendes Miteinander und noch weiter darüber hinaus: V (formerly Eve Ensler) und ihre engsten Mitarbeiter*innen Susan Celia Swan und Monique Wilson werden sich live dazuschalten

Die Pressekonferenz One Billion Rising Austria 2021 wird online über den Presseclub Concordia am 11. 2. 2021 um 10 Uhr stattfinden.

Die Redner*innen sind:

Klaudia Frieben / Vorsitzende ÖFR,

Aiko Kazuko Kurosaki / Künstlerische Leitung und Obfrau OBRA,

Katharina Lhotta / Geschäftsführung ARANEA Zentrum für Mädchen*(arbeit) für OBR-Tirol

Theresia W. Nestlang / OBR-Mödling,

Maria Rösslhumer / Geschäftführung AÖF,

Florian Steininger / Künstlerischer Direktor Kunsthalle Krems gemeinsam mit Claudia Pitnik / Kunstvermittlung Kunsthalle Krems

Rückfragen & Kontakt:

Aiko Kazuko Kurosaki

office @ 1billiorising.at

+43 676 5094600



Eva Maria Zenz

presse @ 1billionrising.at

+43 660 8024345