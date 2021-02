Hammerschmid: „Haben Sie nichts aus den letzten Monaten gelernt, Herr Minister?

SPÖ-Bildungssprecherin zu fehlenden Tests und ominösen Übergangstagen an Bildungseinrichtungen

Wien (OTS/SK) - Am 8. Februar hätten die Schulen mit einer Testung für alle SchülerInnen beginnen sollen. Jedoch erhielten die Schulleitungen heute ein Schreiben des Ministeriums, das darüber informiert, dass am Montag doch keine Testungen stattfinden sollen. Ein Übergangstag, an dem die Schüler lediglich Mund-Nasen-Schutz tragen, soll also stattfinden. „Das ist ungeheuerlich. Hier wird mit der Sicherheit und der Gesundheit der SchülerInnen, Eltern und PädagogInnen gespielt. Es ist skandalös, dass das Bildungsministerium nach fast einem Jahr Pandemie und zahlreichen Schulschließungen und Wieder-Öffnungen es einfach nicht schafft, zeitgerecht einen Plan für die Öffnung der Schulen vorzubereiten. Eine Verordnung, wie der Schulbetrieb ab dem 8. Februar stattfinden soll, gibt es nämlich auch noch immer nicht. Wurde nichts aus den letzten Monaten gelernt?“ ****

Weiterhin gibt es noch dazu Probleme bei der Auslieferung von Tests. Viele Schulen haben Tests, um genau eine Woche ihre SchülerInnen und Personal zu testen, nicht mehr. Die Kindergärten bekommen, wie sich herausstellt, gar keine Tests vom Bildungsministerium. „Nachdem Minister Faßmann am Dienstag noch gönnerhaft davon gesprochen hat, auch die ElementarpädagogInnen mit Tests auszustatten, ist dieses Verspechen tags darauf nichts mehr wert“, kritisiert Hammerschmid die falschen Versprechungen. Die Elementarpädagogik wird von Minister Faßmann also weiterhin ignoriert und die Verantwortung auf die Länder abgewälzt. „Von der Ankündigung in einer Pressekonferenz bleibt wieder mal nichts übrig.“(Schluss)up



