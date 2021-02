Wochenende für Moria am Wiener Heldenplatz

Österreichweite Protest-Zeltlager gegen Abschiebungen und für Evakuierung der Lager

Wien (OTS) - Am Samstag, 6. Februar veranstalten Aktivist*innen von „Wochenende für Moria-Wien“ zum 3. Mal ein Protestcamp gegen die unmenschlichen Zustände in Lagern für Geflüchtete. Diesmal wird die Gruppe ihre Zelte für 24 Stunden am Heldenplatz aufschlagen, begleitet von einem Kulturprogramm. Ab 16 Uhr werden in Kooperation mit der Plattform „#KlappeAuf“ Filme zum Thema Migration gezeigt und Reden gehalten. Außerdem wird es Livemusik geben. Für Samstag, 18:00 Uhr, ist ein gemeinsames Kerzenentzünden im Zeichen der Solidarität geplant. Es findet auch eine Live-Schaltung mit Gruppen, welche Protestcamps in anderen Bundesländern organisieren, statt.

Mit ihrer Protestaktion steht die Gruppe für die Forderung ein, Geflüchtetenlager zu evakuieren, Personen in Österreich aufzunehmen und die nationale Asylpolitik so zu verändern, dass sie die Würde von Geflüchteten achtet und adäquate Hilfeleistungen zur Verfügung stellt – und das jetzt. Diese Forderungen werden von den Initiativen Volkshilfe, SOS Balkanroute, der Plattform für menschliche Asylpolitik und der Seebrücke unterstützt.

Die Gruppe lädt alle Interessierten herzlich dazu ein, die Veranstaltung zu besuchen oder auch mit zu campen. Anmeldungen sind hierfür nicht notwendig, aber um die strenge Einhaltung von Corona-Sicherheitsmaßnahmen wird gebeten.





