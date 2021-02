Zauberhaftes Leben und Laborfleisch in „Fannys Friday“

Anschließend am 5. Februar in ORF 1: Schätze im All in „Fannys Friday Doku“

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 5. Februar 2021, geht „Fannys Friday“ um 16.10 Uhr in ORF 1 folgenden Fragen auf den Grund: Wie kommt man an eine österreichische Staatsbürgerschaft? Kann man vom Beruf Zauberer leben? Und Wissenschafter Moder möchte wissen: Wann gibt es endlich Fleisch aus dem Labor? Die anschließende „Fannys Friday Doku“ beschäftigt sich mit der Thematik „Schätze im All – wie Asteroiden wertvolle und seltene Metalle liefern könnten“. Danach zeigt „Die Superkräfte der Tiere“ in einer neuen Ausgabe, warum Hunde sich im Dreck wälzen und was Blattlaus-Ameisen in 24 Stunden alles schaffen. Anschließend geht „Ausgetrickst“ mit einer magischen neuen Ausgabe an den Start.

„Fannys Friday“ (16.10 Uhr)

Welche Schritte müssen durchlaufen werden, um eine österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten? Isabella Purkart beleuchtet, warum sich dieses Vorhaben hierzulande vergleichsweise so schwierig gestaltet. Ein Zauberer verrät seine Tricks nie – dem Reporter Michael Mayrhofer zuliebe aber schon. Die Reportage beantwortet auch die Frage, ob man von der Zauberei allein leben kann. Ein Profi gibt Einblick. „Moder talking“ geht dem Forschungsstand von im Labor gezeugtem Fleisch nach – wie weit ist die Wissenschaft schon?

„Fannys Friday Doku“ (16.40 Uhr)

Smartphones, Flachbildschirme, Elektroautos, LED-Leuchten und unzählige weitere technologische Errungenschaften haben in den vergangenen Jahren unseren Alltag erleichtert, aber gleichzeitig Unmengen von Rohstoffen verbraucht. Einige davon sind nicht im Überfluss auf unserem Planeten vorhanden, so z. B. „Seltene Erden“ – genauer eigentlich „Metalle der Seltenen Erden“ – die z. B. in Touchscreens und Magneten stecken. So kam es, dass sich nicht nur die Wissenschaft mit der Erkundung der Asteroiden befasst, sondern nun auch ein eigener Industriezweig in Planung ist: der Asteroidenbergbau. Was wie Science-Fiction klingt, ist schon längst Realität. Bis den großen und kleinen Playern im Weltraumbergbau ein verlockendes Billionengeschäft winkt, haben sie allerdings noch viele Hürden zu überwinden – technologischer, finanzieller und auch juristischer Art.

„Die Superkräfte der Tiere“ (17.10 Uhr) und „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr)

Auch nach der „Fannys Friday Doku“ geht das Programm für das junge Publikum weiter. Um 17.10 Uhr zeigt ORF 1 in „Die Superkräfte der Tiere“ mit „Hunde-Stinker und vegane Völker“ eine neue Folge über die erstaunlichen Fähigkeiten der Tierwelt – diesmal mit Hunden, Ameisen und löwenstarkem Gebrüll. Danach können sich Jung und Alt auf eine neue Folge von „Ausgetrickst“ (17.35 Uhr) mit YouTube-Star und Zauberkünstler Eric Leclerc freuen, in der eine Produktpräsentation zu einer ziemlich klebrigen Angelegenheit wird. Auch in dieser Staffel der originellen und witzigen Sendung ist Andi Knoll im Deutschen wie gewohnt als Eric zu hören.

