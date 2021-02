LAMIE direkt erweitert digitales Ökosystem um KI-Partnerschaft

KI-Spezialist MotionsCloud und Digitalversicherer LAMIE direkt schließen strategische Partnerschaft

Wien/Linz (OTS) - Mit dem künstliche-Intelligenz Spezialisten MotionsCloud und dem Linzer full-stack InsurTECH LAMIE direkt schließen sich zwei der am stärksten wachsenden InsurTECHs zu einer strategischen Partnerschaft zusammen, um in Punkto Digitalisierung neue Maßstäbe zu setzen.

Durch die Kombination von digitalem Versicherungs-Know-how mit innovativer computer-vision Technologie Expertise können so zukünftig sämtliche Bereiche der customer journey mit Künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Prozessen vollständig automatisiert werden. Neben Effizienzsteigerung ist das Ziel klar – den Kunden in gesamten Kundenlebenszyklus mit einem „Wow“-Effekt begeistern.

„Es ist für uns eine große Auszeichnung, dass sich mit MotionsCloud einer der weltweit führenden KI-Innovatoren für eine Partnerschaft mit uns als österreichischem InsurTECH entschieden hat. Diese einzigartige KI Kompetenz hat uns beeindruckt und wir sind über diese perfekte Ergänzung zu unserem digitalen Ökosystem begeistert“ so Mag.(FH) Thomas Aumayr, Head of Product Management und Digital Strategy bei LAMIE direkt.

Als international tätiger B2B2C Digitalversicherer ist LAMIE direkt bereits heute in der Transformation von Ökosystemen federführend. Die Rolle als digitaler Orchestrator bietet eine perfekte Ausgangslage um vielfältige KI use-cases umzusetzen. Dieses enorme Potential war auch für MotionsCloud CEO LeX Tan überzeugend: „Mit dieser strategischen Partnerschaft kooperiert MotionsCloud nun nicht nur erstmalig mit einem Start-up, sondern verbindet sich auch mit einem der international leistungsstärksten Full-Stack InsurTECHs mit beeindruckender Entwicklung und enormen Potential – wir sind begeistert! Mit unserer beidseitigen Erfahrung, Wissen und Technologien werden wir hochinnovative Produkte und Services entwickeln und anbieten können!“

Über LAMIE direkt

LAMIE direkt ist ein österreichisches full-stack InsurTECH mit Sitz in Linz. Als Digitalversicherer mit B2B2C Schwerpunkt ist LAMIE direkt Spezialist für bestehende Ökosysteme, um diese zu innovativen Versicherungsanbietern zu transformieren, indem digitale Versicherungsprozesse in die bestehenden Kundenwelt nahtlos und intuitiv eingebettet werden. Durch diese gemeinsam entwickelten „Co-Creations“ erleben Kunden ein völlig neues Kundenerlebnis und neue digitale Businessmodelle werden für Unternehmen effektiv erschlossen. LAMIE hat aktuell eine aktive Kundenbasis von mehr als 450.000 Kunden und ist in mehr als 10 Ländern aktiv. https://www.lamie-direkt.at/

Über MotionsCloud

MotionsCloud ist ein in München ansässiges Insurtech-Unternehmen, das Sach- und Kfz-Versicherungsunternehmen dabei unterstützt, Schadenprozesse mit Hilfe von Computer-Vision-Technologien zu rationalisieren und zu automatisieren. Mit Hilfe von KI-Computer-Vision-Technologien und benutzerfreundlichen Schnittstellen für Versicherungsnehmer bewertet MotionsCloud die Fahrzeug- und Hausschäden auf der Grundlage von Bildern, die vom Endbenutzer eingesandt werden, und erstellt damit eine Bewertung der Schadensschwere, der Behandlung und ggfs. der geschätzten Kosten. MotionsCloud reduziert die Schadenzykluszeit von 3 Wochen auf 3 Stunden, senkt bis zu 75% der Schadenbearbeitungskosten und verbessert die Schadenerfahrung der Kunden. Derzeit werden Kunden in Deutschland, Österreich, Italien, den USA und Südostasien betreut. Erfolgsmetrik: durchschnittliche Einsparung von 1,5 Bearbeitungsstunden und 80 EUR pro Fall, Versicherungsnehmerbewertung von 4,5/5,0. https://www.motionscloud.com

