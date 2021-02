Österreichs Faschingsgilden zünden ihr Pointenfeuerwerk – bei „Narrisch guat“ am 6. Februar in ORF 2

Teil zwei des ORF-Faschingshighlights am 13. Februar

Wien (OTS) - Publikumslieblinge und schräge Vögel des heimischen Faschings laufen am Samstag, dem 6. Februar 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei einer neuen Ausgabe von „Narrisch guat“ zu Höchstform auf und präsentieren ihre aktuellen Gags und Schmähs. Teil zwei des Pointenfeuerwerks folgt am 13. Februar. Die Sendungen wurden heuer unter Einhaltung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen ohne Publikum im ORF-Landesstudio Kärnten aufgezeichnet.

Folgende Akteure sind im ersten Teil von „Narrisch guat“ am 6. Februar um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen:

Alexius Vogel mit seinem „Jahresrückblick“, Luis aus Südtirol mit „Bauernschlau“, Heckmeck mit der „Märchentante“, Hannes Prähauser mit „Ge leck“, Heinz Lagler nimmt als „Stadtmasseur“ zahlreiche Hits und Evergreens aufs Korn, die Faschingsgilde Poggersdorf mit „Servus, Srečno, Ciao“, der Feistritzer Faschingsrat mit „Chantal“, Andy & Willie mit „Herr Feigenbeisser und sein Ober“ sowie Walter Kammerhofer mit der „Führerscheinprüfung“.

Alle Infos zum ORF-Faschingsprogramm sind unter presse.ORF.at abrufbar.

