Win-Win-Situation für Tier und Mensch - ganzjährige Freilandhaltung von Bioschweinen

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 13. Februar 2021, um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Im Waldviertel in Niederösterreich haben sich 13 Bauern zusammengeschlossen und halten ihre Schweine ganzjährig im Freien, bei jeder Witterung. Die Bio-Freilandhaltung bedeutet einen höheren Aufwand im Vergleich zur konventionellen Schweinehaltung, denn es braucht unter anderem isolierte Hütten, Schattenflächen und viel Platz. Jedes einzelne Schwein hat rund 300m² zur Verfügung. Der Mehraufwand lohnt sich aber für die Betriebe. Er wird vom Handelspartner entsprechend abgegolten und während der Preis für konventionelle Schweine zuletzt gesunken ist, blieb er für Bio-Fleisch stabil.

Die Betriebe sind von den Vorteilen der Freilandhaltung überzeugt. Die Tiere sind gesünder, machen mehr Bewegung und das schlägt sich auch im Geschmack positiv nieder – das Fleisch ist fester und verliert bei der Zubereitung weniger an Gewicht. Wie die Freilandschweinehaltung in der Praxis aussieht und dass es sich hier im wahrsten Sinn des Wortes um kein Schönwetterprojekt handelt, zeigt die Reportage von einem Betrieb in Röhrenbach in Niederösterreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 13. Februar:

Der Maschinenring bietet Landwirten mit dem Winterdienst die Möglichkeit, einen Nebenerwerb zu erwirtschaften – gleichzeitig sind die Landwirte eine unverzichtbare Stütze etwa bei der Schneeräumung. Eine Reportage aus Roppen in Tirol.

*Wintervögel unterstützen.

Der Hobbyornithologe Arnulf Aichholzer in St. Ulrich in Kärnten setzt sich für Wintervögel ein, etwa mit artgerechten Futterstellen. Ein wichtiges Engagement, denn laut der aktuellen Vogelzählung von Birdlife Österreich werden laufend weniger Wintervögel beobachtet.

*Barocke Schmankerl.

Für die Serie „Schmankerlgeschichten“ werden aus dem Buch "Barocke Kochkunst heute" im Schloss Winklhof in Oberalm in Salzburg vier Gerichte nachgekocht, für jede Jahreszeit eines. Die ursprüngliche Vorlage ist das Kochbuch einer Salzburger Adeligen aus dem 17. Jahrhundert.

*Traditioneller Blaudruck.

Das oberösterreichische Mühlviertel war die Hochburg der Blaudruckerei. Heute wird diese alte Technik nur noch von Familie Wagner in Bad Leonfelden am Leben erhalten.

