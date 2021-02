Showlegende Peter Rapp zu Gast bei „Vera“

Am 5. Februar um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Persönliche Einblicke von zwei außergewöhnlichen Menschen bei „Vera“: Vera Russwurm begrüßt am Freitag, dem 5. Februar 2021, um 21.20 Uhr in ORF 2 in ihrer Sendung eine Frau, die es geschafft hat, nach Jahren der Brutalität, der Erniedrigung und Morddrohungen ihrer Ehe-Hölle und einer Spirale von Gewalt und Hass zu entkommen. Wie sie es geschafft hat, sich und ihren Sohn nach jahrelangem Martyrium zu retten und heute ein glückliches Leben zu führen, erzählt sie bei „Vera“. Außerdem freut sich die Talkmasterin auf ihren Kollegen Peter Rapp, der offen wie nie zuvor seine einsame Kindheit am Rande der Verwahrlosung – mit nächtlichen Streifzügen als Fünfjähriger und vielem mehr – schildert. Rapp, der Sohn einer Marktstandlerin und eines Vaters, der durch Abwesenheit glänzte, erzählt auch, wie er beinahe ins „Milieu“ abgerutscht wäre. Peter Rapp präsentiert außerdem am Samstag, dem 13. Februar, um 22.00 Uhr in ORF 2 eine neue Ausgabe seiner Nostalgie-Sendung „Als wäre es gestern gewesen“, die sich diesmal passend zum Fasching den lustigsten Parodien der Fernsehgeschichte widmet.

