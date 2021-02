mumok eröffnet am 9. Februar – Freiticketaktion im Februar – aktuelle Ausstellungen bis in den Frühsommer verlängert

Kunsthungrige Besucher*innen können ab 9. Februar in das Werk von Andy Warhol sowie in die Ausstellungen von Hugo Canoilas, Ingeborg Strobl und Friedrich Kiesler eintauchen

Wien (OTS) -

Endlich wieder Kunst! Im Februar mit Freitickets ins mumok

Anlässlich der Wiederöffnung des Hauses vergibt das mumok in der Zeit von 9. bis 28. Februar täglich 50 Freitickets an seine Besucher*innen. Die Buchung der Tickets und der entsprechenden Timeslots erfolgt über www.mumok.at. First come, first serve!

Das Ausstellungsprogramm des mumok geht in die Verlängerung

All jene, die aufgrund der wiederholten Museumsschließungen noch nicht die Gelegenheit hatten, die aktuellen Ausstellungen zu besuchen, können dies nun nachholen:

Den unbekannten Andy Warhol entdecken – bis 30. Mai 2021

In der groß angelegten Trilogie zu Andy Warhol präsentiert das mumok die Pop-Art-Ikone Andy Warhol als Ausstellungs- und Installationskünstler und rückt außerdem Warhols lebenslange Auseinandersetzung mit dem männlichen Körper, Drag sowie homoerotischen Symbolen und Gesten ins Zentrum der Schau.

Mit Hugo Canoilas auf den Meeresgrund blicken – bis 20. Juni 2021

Hugo Canoilas, Kapsch Contemporary Art Preisträger 2020/2021, verwandelt in seiner Ausstellung On the extremes of good and evil den Ausstellungsraum in eine betretbare Bühne der Malerei, die Themen wie die Klimakatastrophe, die Umweltzerstörung, die Migration und die sich vertiefende Kluft zwischen Arm und Reich, deren Virulenz durch Corona eine Art pandemischen Katalysator erhält, miteinander verzahnt.

In Ingeborg Strobls vielfältiges Werk eintauchen – bis 11. April 2021

In Ingeborg Strobls Objekten, Installationen, Collagen, Malereien, Fotografien, Filmen und Publikationen nehmen Natur- und Tiermotive als Spiegelbilder des Gesellschaftlichen eine zentrale Rolle ein. Das Randständige, Verborgene, das allzu leicht Übersehene oder Verdrängte sowie eine damit verknüpfte Abneigung gegen Produktions- und Konsumwahn rücken ins Zentrum.

Friedrich Kieslers grenzenlose Architektur erkunden – bis Ende 2021

Dem berühmten Architekturmodell „Endless House“ (1950) von Friedrich Kiesler ist im mumok seit der großzügigen Schenkung durch Gertraud und Dieter Bogner eine Ausstellung gewidmet. Diese wurde um wichtig Arbeiten erweitert, wodurch ein neuer und erweiterter Einblick in das vielschichtige Werk des Visionärs ermöglicht wird.

Vorübergehende Pause für analoges Programm – Let’s stay digital

Aufgrund der aktuellen Situation müssen die analogen Kunstvermittlungsangebote weiterhin pausieren. Das umfangreiche Kunstvermittlungsprogramm wurde ins Netz verlegt und kann über die Website des mumok sowie über die Social-Media-Kanäle abgerufen bzw. gebucht werden www.mumok.at/de/mumok-digital

mumok Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag, 10 – 18 Uhr

Während des Museumsbesuchs ist das Tragen einer FFP2-Maske sowie der Abstand von zwei Metern zwischen den Besucher*innen verpflichtend einzuhalten.

