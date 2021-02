„186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“: Baustart des IFA Immobilieninvestments

Pünktlicher Spatenstich des 43 Millionen Euro Projekts in Graz

IFA realisiert 160 geförderte Neubauwohnungen für private Anleger

Geplante Fertigstellung im Jahr 2022

Nach rascher Platzierung im Vorjahr erfolgte Ende Jänner der plangemäße Spatenstich zur Errichtung des IFA Immobilieninvestments „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“. 158 private Investoren haben für langfristig stabile Vermögenvorsorge auf IFA gesetzt und sich am Projekt beteiligt: Passend zu individuellen Bedürfnissen über ein IFA Bauherrenmodell oder ein IFA Bauherrenmodell Plus mit parifizierter Wohnungszuordnung. Das aus acht Häusern bestehende Wohnensemble im Grazer Trendstadtteil Straßgang umfasst 160 geförderte Neubauwohnungen. Es wird mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 43 Mio. Euro im Jahr 2022 fertiggestellt.

„Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Partnerfirmen auf die Realisierung von ‚186 Grad | Wohnensemble Graz Süd‘“, so Michael Baert, Vorstand der IFA AG. „Investments in geförderten Wohnbau überzeugen mit Stabilität, langfristig soliden Renditen und der Sicherheit eines realen Sachwerts.“

Die hohe Nachfrage privater Investoren zeigt sich an den derzeit 9 IFA Projekten, die österreichweit in Bau oder vor Baustart sind. Und die Projektpipeline ist gut gefüllt: Bereits in wenigen Wochen wird ein weiteres IFA Bauherrenmodell Plus in Graz zur Zeichnung geöffnet. Interessierte können sich schon jetzt auf www.ifa.at vormerken lassen.

Daten & Fakten: „186 Grad | Wohnensemble Graz Süd“

Standort: Gradnerstraße 186, 8054 Graz

Wohnungen: 160 Neubauwohnungen, 38 m² bis 74 m²

Jede Wohnung verfügt über Eigengarten, Terrasse oder Balkon

Tiefgaragenplätze: 173

Investments: IFA Bauherrenmodell, IFA Bauherrenmodell Plus

Gesamtinvestitionsvolumen: rd. 43 Mio. Euro

Geplante Fertigstellung: 2022





Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 478 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,43 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

