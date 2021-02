Erstmalige Ausschreibung für Übersetzungen: Connect Translations Austria überzeugt

Sprachdienstleister punktet bei der Bundesbeschaffung GmbH mit RecogSense®, einer wegweisenden Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz.

RecogSense® wurde in Österreich mit dem Schwerpunkt auf Absatzsteigerung im E-Commerce entwickelt. Inzwischen wenden wir das innovative Verfahren auch für Offline-Texte an. Die Kombination aus digital und analog liefert das beste Ergebnis. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Verwaltung und öffentliche Stellen künftig bei ihrer internationalen Kommunikation zu unterstützen und damit zu einer besseren Verständigung beizutragen Leopold Decloedt, Gründer und Geschäftsführer, Connect Translations Austria

Wien (OTS/LCG) - Erstmals hat die Bundesbeschaffung GmbH im Herbst 2020 professionelle Übersetzungsdienstleistungen für ihre abrufberechtigten Kundenorganisationen, darunter Ministerien, Länder, Städte und Gemeinden aber auch Einrichtungen des Gesundheitswesens bzw. Bildungseinrichtungen, ausgeschrieben. Zusätzlich zu mindestens 19 Sprachen (EU-Sprachen und unter anderem Arabisch, Chinesisch oder Russisch) und einer Zertifizierung nach ISO 17100 war auch Expertise in verschiedenen Fachbereichen sowie in der suchmaschinengerechten Aufbereitung von Texten für Websites gefragt. Mit weiteren Sprachen wie Griechisch und Portugiesisch und dem innovativen Übersetzungstool RecogSense® konnte sich das multinational agierende österreichische Unternehmen Connect Translations Austria von Gründer Leopold Decloedt in der Ausschreibung durchsetzen. Das Unternehmen, das einen Standort in Brüssel (Belgien) vorbereitet, vereint in seinem intern entwickelten Übersetzungsverfahren künstliche und menschliche Intelligenz, um kultursensible und zielgruppenaffine Texte zu formulieren, die auf die sprachlichen Besonderheiten einzelner Regionen abgestimmt sind. So werden beispielswiese für unterschiedliche englischsprachige Märkte regional individuelle Übersetzungen erstellt, die den jeweiligen Lokalkolorit berücksichtigen.

„RecogSense® wurde in Österreich mit dem Schwerpunkt auf Absatzsteigerung im E-Commerce entwickelt. Inzwischen wenden wir das innovative Verfahren auch für Offline-Texte an. Die Kombination aus digital und analog liefert das beste Ergebnis. Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Verwaltung und öffentliche Stellen künftig bei ihrer internationalen Kommunikation zu unterstützen und damit zu einer besseren Verständigung beizutragen“ , kommentiert Decloedt.

Der Übersetzungsdienstleister erhält eine auf vier Jahre befristete Rahmenvereinbarung, auf die die Klienten der Bundesbeschaffung GmbH über deren e-Shop zugreifen können. Weitere Dienstleister bieten als Resultat der Ausschreibung ebenfalls über das Portal an. Der Abruf aus der Vereinbarung erfolgt nach dem Kaskadenprinzip. Das BBG-Partner-Siegel zeichnet Connect Translations Austria als Auftragnehmer einer Rahmenvereinbarung der Bundesbeschaffung GmbH aus.

Weitere Informationen auf connect-translations.com und bbg.gv.at



+++ BILDMATERIAL +++ Bildmaterial steht zur honorarfreien Veröffentlichung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung. Bilder hier downloaden!

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Alexander Khaelss-Khaelssberg

Tel.: +43 664 8563001

akhaelss @ leisure.at

https://twitter.com/akhaelss

https://www.leisure.at/presse