Wels: Corona-Testbus bringt Testung zu den Bürgern

Wels (OTS) - In Wels stehen derzeit sieben COVID-19-Teststraßen zur Verfügung (fünf Messe Wels, zwei Gesundheitszentrum Klinikum). Diese haben eine Kapazität von ca. 2.000 Testungen pro Tag. In den vergangenen Tagen hat sich herausgestellt, dass sich in der Messe Wels lediglich 400 bis maximal 700 Leute testen lassen. Die vorhandenen Testkapazitäten werden daher nicht voll ausgeschöpft.



Die Stadt Wels hat aus diesem Grund Überlegungen angestellt, wie diese Kapazitäten besser eingesetzt werden können. Dabei wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass gerade Personen mit eingeschränkter Mobilität oft Schwierigkeiten haben, die angebotenen Tests in Anspruch zu nehmen. Als erste Kommune Österreichs bietet nunmehr die Stadt Wels mit dem Roten Kreuz ab Montag, 8. Februar eine mobile COVID-19-Teststraße in Autobus-Form an. Dieser wird ähnlich wie sonst der Bücherbus – der momentan Corona-bedingt nicht fahren kann – die Stadtteile bedienen.



Der adaptierte Bus von Sabtours ist ab dem genannten Zeitpunkt von Montag bis Freitag von 08:00 bis 15:00 Uhr in der Stadt unterwegs. Neben diesem mobilen Testservice für die Bürger fährt der Bus auch regelmäßig städtische Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen (KG) an, damit sich das Personal an Ort und Stelle testen lassen kann. Die Anmeldung erfolgt über www.oesterreich-testet.at im Internet – also genau gleich, wie für die stationären Tests in der Messehalle 20 und im Klinikum.



Bürgermeister Dr. Andreas Rabl: „Die angebotenen Testkapazitäten werden nicht in Anspruch genommen. Eine Umschichtung der Kapazitäten ist daher sinnvoll. Der COVID-19-Testbus ist ein Service-Angebot an Welser, das von jedem unkompliziert in Anspruch genommen werden kann. Damit wird allen Bürgern auch der Zugang zu Dienstleistungen, die eine Testung voraussetzen, erleichtert.“



Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Huber: „Testungen vor Ort sind wichtig! Daher mein Appell an alle Welserinnen und Welser, das Angebot zu nützen und testen zu gehen!“

