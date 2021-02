„Mutige und zukunftsorientierte Doppelspitze für die Belegschaft im Öffentlichen Dienst!“

Pamela Fazlic (BMK) und Stefan Zahlbrecht (AMS Wien) wurden zu den neuen CO-Bundesvorsitzenden der FSG-GÖD Jugend gewählt.

Wien (OTS) - Die Funktionär*innen der FSG-GÖD Jugend wählten ein sechsköpfiges Team und deren Funktionen für die Zukunft der gewerkschaftlichen Bewegung. Damit wurden die Weichen für eine starke gewerkschaftliche Interessensvertretung gestellt. Michael Schuh (Bundesministerium für Inneres) bleibt dem Bundesvorstand als „Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit“ erhalten.

„Ich freue mich das neue Team als Ehrenvorsitzender unterstützen zu dürfen. Pamela und Stefan haben sich als Doppelspitze neu aufgestellt und die Aufgaben komplett neu organisiert. Ich bedanke mich für die ereignisreiche Zeit und wünsche dem neuen Team alles erdenklich Gute.“ So der scheidende Bundesvorsitzende, Michael Schuh.

Erstmals Frau und ausgegliederte Einheiten als Doppelspitze:

Pamela Fazlic wird sich als Bundesvorsitzende vorwiegend den Aufgabenbereichen Öffentlichkeitsarbeit, Organisationsstruktur und Internetvertretung widmen. „Wir haben uns in den vergangenen Jahren als starkes und lautes Netzwerk unentwegt für die Interessen der Belegschaft im öffentlichen Dienst eingesetzt und diesen Pfad werden wir konsequent weiterführen!“, so die erste Frau in der Doppelspitze als Bundesvorsitzende.

Stefan Zahlbrecht, erstmalig als Co-Bundesvorsitzender der ausgegliederten Einheiten im Öffentlichen Dienst: „Wir wollen mit unserem jungen, motivierten Team der Funken für einen modernen Staat sein und auch in Zukunft für eine gerechte und chancengleiche Arbeitswelt kämpfen, denn dies entspricht dem Gedanken unseres Netzwerkes!“. Zahlbrecht wird in Zukunft die Themen Finanzen, Personalagenden und interne Organisation abdecken.

Im neu aufgestellten Team wurden erstmalig vier stellvertretende Bundesvorsitzende aus verschiedenen Bereichen im Öffentlichen Dienst gewählt: Narayana Heymans (Bundesministerium für Inneres), Michael Klima (Bundesministerium für Finanzen), Patrik Neuwirth (Bundesministerium für Landesverteidigung), Dejan Dekic (Bundesministerium für Finanzen).

