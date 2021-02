Zarits ad Cb-U-Ausschuss: Goldgeschenk-Causa rund um Niessl muss transparent und umfassend aufgeklärt werden

Früherer SPÖ-Landeshauptmann soll laut Ex-Commerzialbank-Chef Pucher Goldplättchen geschenkt bekommen haben – ÖVP unterstützt Aufklärungsarbeit vollumfänglich

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Laut Ex-Commerzialbank Mattersburg-Chef Pucher soll der jetzige Sport Austria-Präsident Hans Niessl zu runden Geburtstagen Geschenke der Bank in Form von Goldplättchen bekommen haben. Nun gilt es, diese Causa rund um den burgenländischen Ex-SPÖ-Landeshauptmann transparent und umfassend aufzuklären. Sollten sich aber Verdachtsmomente erhärten, so braucht es Konsequenzen!“, stellt ÖVP-Sportsprecher Christoph Zarits zu den heutigen Aussagen zum ehemaligen SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands im Commerzialbank-U-Ausschuss klar. Zarits: „Die Volkspartei unterstützt vollumfänglich die gebotene Aufklärungsarbeit.“



Niessl sei „dringend ans Herz gelegt“, aktiv an der Klärung mitzuwirken – „im Sinne der politischen Hygiene und des österreichischen Sports“. Dazu habe er im Rahmen seiner U-Ausschuss-Ladung am 18. Februar eine gute Gelegenheit. Auch die Mattersburger SPÖ-Bürgermeisterin Salamon, der ebenfalls Goldplättchen zum Geschenk gemacht wurden, möge dies zu tun. „Bei einer Causa wie der Commerzialbank dürfen keine Zweifel über die Erhabenheit von Politik und Sport übrigbleiben. Sollte es jedoch undurchsichtige Vorgänge gegeben haben, so haben die Betroffenen auch ihre Verantwortung wahrzunehmen und Schritte zu setzen“, sagt Zarits abschließend.

