"Together all our actions matter", so lautet das Motto des diesjährigen Weltkrebstages

Laut WorldCancerDay.org sterben jedes Jahr mehr als 10 Millionen Menschen an Krebs. Bis 2030, so schätzen Experten, wird die Zahl 13 Millionen erreichen.

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkrebstages möchten wir allen unseren Patientinnen und Patienten aus dem In- und Ausland, die sich im zentraleuropäischen Krebszentrum an der Wiener Privatklinik, einer der größten Privatkliniken Österreichs, zur Diagnose und Behandlung eingefunden haben, unsere herzlichsten Wünsche zum Ausdruck bringen. Wir alle sind uns der großen Probleme bewusst, die Sie während der Coronavirus-Pandemie bewältigen müssen. Umso eher möchten wir uns bei der österreichischen Krebshilfe bedanken, die sehr und erfolgreich darum bemüht war, KrebspatientInnen für eine Impfung gegen COVID-Erkrankung präferentiell zu reihen.

Da wir aber mit vielen von Ihnen mittels verschiedener Möglichkeiten der modernen Telekommunikation Kontakt gehalten haben, wissen wir von vielen von Ihnen, und konnten Sie auf dem Weg der Diagnose und Therapie Ihrer Krankheit unbehindert beraten. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um Ihnen zu versichern, wie sehr wir in diesen schweren Tagen zu Ihnen stehen. Auch wenn die Coronavirus-Pandemie in allen Ländern die Zahl der Patientinnen und Patienten, die im Jahr 2020 medizinische Leistungen in Anspruch genommen haben, reduziert hat, sind wir dennoch froh, dass wir unseren onkologischen Patientinnen und Patienten mit 2074 Behandlungen im vergangenen Jahr dienen konnten. Wir wünschen Ihnen allen alles erdenklich Gute für 2021 und die kommenden Jahre.

Über das Central European Academy Cancer Center an der Wiener Privatklinik

Das zentraleuropäische Krebszentrum an der Wiener Privatklinik ist eine wichtige privat geführte Institution, die neben PatientInnen aus Österreich auch die Länder Mittel-, Südost- und Osteuropas einschließt. Das Zentrum vermittelt breite onkologische Diagnostik, und bietet Behandlung und Pflege auf international höchstem Niveau an, wobei eine interdisziplinäre Behandlung im Vordergrund steht. Letztere basiert auf den jüngsten Entwicklungen in der medizinischen Onkologie, umfasst aber auch die neuesten und anspruchsvollsten chirurgischen Methoden einschließlich laparoskopischer Eingriffe bei einer Fülle von bösartigen Erkrankungen. Dazu gehören Brustkrebs, Eierstockkrebs, Lungenkrebs, Dickdarmkrebs, Bauchspeicheldrüsen- und Prostatakrebs sowie Weichteil- und Knochensarkome.

"Die personalisierte Krebstherapie auf der Basis modernster medizinischer Erkenntnisse und Techniken ist der Hauptgrund, warum PatientInnen aus Österreich und ganz Europa jedes Jahr in unser Zentrum kommen. Wir arbeiten als Team, vereint durch das gemeinsame Ziel, den Menschen Hoffnung auf Lebensqualität und den bestmöglichen Therapieerfolg zu geben", sagt Professor Christoph Zielinski, Direktor der Direktor des zentraleuropäischen Krebszentrums an der Wiener Privatklinik.

Über die Wiener Privatklinik

Die 1871 gegründete Wiener Privatklinik (WPK) mit Sitz in Wien ist eine der größten Privatkliniken in Österreich. Das Krankenhaus deckt ein Spektrum von über 30 medizinischen Fachgebieten ab, die in 14 Kompetenzzentren gebündelt sind. Die WPK verfügt über 145 Betten und einen OP-Bereich mit 4 Operationssälen. Mehr als 250 renommierte österreichische Experten der verschiedensten Fachrichtungen sind im Rahmen der Wiener Privatklinik mit den anspruchsvollsten und modernsten Diagnose- und Behandlungsmethoden tätig.

