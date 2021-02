„Top Employer 2021“: Santander Consumer Bank als herausragender Arbeitgeber ausgezeichnet

Zum vierten Mal in Folge erhält die Bank die Zertifizierung „Top Employer Österreich“.

Wien (OTS) - Seit 2018 gehört die Santander Consumer Bank zum Kreis jener Unternehmen in Österreich, die das unabhängige Top Employers Institute für ihre herausragenden Mitarbeiterbedingungen ausgezeichnet hat. Die Zertifizierung erfolgt in einem mehrstufigen Prozess, bei dem insgesamt 20 Kriterien aus dem Personalwesen evaluiert werden. Dazu gehören Personalplanung, Arbeitsumfeld, Talentstrategie, Weiterentwicklung, Wellbeing und Vielfalt & Inklusion. 2021 zertifizierten sich insgesamt 16 österreichische Betriebe.

Olaf Peter Poensich, CEO der Santander Consumer Bank: „Die Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass wir als Arbeitgeber mit unserem Angebot auf dem richtigen Weg sind. Gerade in so herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das dabei unterstützt, die Motivation hoch zu halten und die Loyalität zum Unternehmen zu stärken. Trotz Corona-Krise stehen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin alle Benefits zur Verfügung, wie beispielsweise zusätzliche Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten sowie persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten.“

Vorbereitung auf Zeit nach Corona

Patrick March, Leiter HR & Organisation der Santander Consumer Bank: „Unser zentrales Anliegen ist es, die Arbeitsbedingungen kontinuierlich zu verbessern. Daher freut es uns, dass unsere Anstrengungen erneut mit der Auszeichnung ‚Top Employer Österreich‘ belohnt wurden. Die Corona-Krise hat in den vergangenen Monaten unseren Arbeitsalltag jedoch spürbar verändert. Als Arbeitgeber müssen wir uns daher bereits heute auf die Zeit nach Corona vorbereiten, um ein auf die neuen Bedürfnisse angepasstes Arbeitsumfeld bieten zu können.“

Santander-Gruppe ist „Top Employer Europe“

Das Top Employers Institute zeichnete die Santander-Gruppe zudem in sieben weiteren europäischen Ländern als herausragenden Arbeitgeber aus: Belgien, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Polen, Spanien und das Vereinigte Königreich. Die Bankengruppe ist daher zusätzlich als „Top Employer Europe“ zertifiziert.

Das vor 30 Jahren gegründete unabhängige Top Employers Institute zertifiziert jährlich Unternehmen auf der ganzen Welt mit herausragenden Mitarbeiterbedingungen. 2021 erhielten insgesamt 1.691 Organisationen in 120 Ländern und Regionen eine Auszeichnung verliehen. Mehr Informationen unter https://www.top-employers.com/de/.

Über die Santander Consumer Bank

Die Santander Consumer Bank GmbH ist eine österreichische Spezialbank für Konsumfinanzierung mit Sitz in Wien. Zum Produktportfolio gehören Barkredite, Teilzahlungen, CashCards, Kfz-Kredite, Leasing und Versicherungen. Im Sparbereich bietet sie online Tages- und Festgeldkonten an. In Österreich ist die Bank mit 2.650 Partnern im Kfz- und Einzelhandel der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Autos, Motorrädern und Konsumgütern. Die Santander Consumer Bank beschäftigt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, betreibt 29 Filialen sowie ein Kundenservice-Center in Eisenstadt. Das Finanzinstitut hat eine österreichische Banklizenz und unterliegt der gesetzlichen Einlagensicherung.

Die Santander Consumer Bank in Österreich ist Teil der Banco Santander (SAN SM, STD US, BNC LN), einer führenden Bankengruppe für Privat- und Geschäftskunden mit Sitz in Spanien. Mit Präsenzen in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika ist Banco Santander gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten Banken weltweit. Per Ende 2019 beschäftigt das Institut über 196.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut 145 Millionen Kundinnen und Kunden.

