Deutsch: Regierung muss der Bevölkerung endlich kostenfreie Wohnzimmertests zur Verfügung stellen

SPÖ warnt bei Öffnungsschritten vor nächstem türkis-grünen Chaos – Regierung gefordert, bei Beschaffung von Tests in die Gänge zu kommen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch drängt die türkis-grüne Bundesregierung heute, Mittwoch, erneut darauf, die kostenfreien Wohnzimmertests für die Bevölkerung endlich zur Verfügung zu stellen. „Die Wohnzimmertests wurden vom Nationalrat auf Initiative der SPÖ beschlossen. Die türkis-grüne Bundesregierung ist jetzt gefordert, die Selbsttests in ganz Österreich über die Apotheken niederschwellig und kostenfrei zugänglich zu machen“, so Deutsch, der daran erinnert, dass SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner schon seit Anfang Dezember auf die einfach zu handhabenden und sicheren Wohnzimmertests verweist. Gleichzeitig warnt Deutsch vor einem abermaligen Chaos rund um verpflichtende Tests bei körpernahen Dienstleistungen wie einem Friseurbesuch. „Gerade älteren Menschen im ländlichen Raum droht eine Benachteiligung“, so Deutsch, der die Regierung auffordert, „alle Möglichkeiten zu prüfen, die Wohnzimmertests für Friseurbesuche und andere Dienstleistungen anzuerkennen“. ****

„Uns erreichen täglich schon wieder hunderte Nachrichten von Menschen aus ganz Österreich, die sich nicht auskennen“, sagt Deutsch, der auf häufig gestellte Fragen verweist: Darf ich am nächsten Montag zum Friseur, zur Pediküre oder zur Kosmetikerin? Was brauche ich dafür? Gelten nur die Tests vom Arzt, der Teststraße oder auch jene aus den Apotheken? Was ist mit Selbsttests, die ich mir gekauft habe? Wann muss ich den Test machen, wenn ich am Montag einen Termin habe? Oder: Werde ich beim Friseur von der Polizei kontrolliert? „Es sind Fragen wie diese, die zeigen, dass rund um die Öffnungsschritte große Verwirrung herrscht“, so Deutsch, der die Regierung auffordert, „hier rasch für Klarheit und praktikable Lösungen im Sinne der Menschen zu sorgen“.

Die angekündigten Öffnungsschritte dürfen nicht zum „nächsten türkis-grünen Chaos werden“, warnt Deutsch, der die Sorgen der Menschen nachvollziehen kann, zumal auch Innenminister Nehammer heute durchaus martialisch mit Schlagzeilen wie „Polizei kommt auch zum Friseur“ für große Unsicherheit in der Bevölkerung sorgt. (Schluss) ls/lp

