Die neuesten Covidioten-Anordnungen der Regierung

Verordnen uns Kurz und Anschober demnächst die Windelpflicht?

Es ist sehr mühsam, im Detail auf die blödsinnigen Verordnungen der Bundesregierung einzugehen. Mit Vernunft haben die nämlich schon lange nichts mehr zu tun. Die sogenannte „Bundesregierung“ macht das, was ihr genauso wie den meisten Staaten dieser Erde vorgegeben wird: Künstlich ein Bedrohungsszenario zusammen zu zimmern, um die Menschen ängstigen und einsperren zu können.

Schon längst haben kritische Menschen erkannt, daß das ganze COVID-Theater nur einem Zwecke dient: Den Zusammenbruch der Wirtschaft einem bösen Virus unterschieben und im Zuge der Lockdowns mit einem globalen Reset loslegen zu können (inkl. Bargeldabschaffung und Totalüberwachung!).

Ein großer Teil der Bevölkerung ist bereits so weich geklopft von den unsinnigen Verordnungen, daß es wohl niemanden mehr wundern würde, wenn die Österreicher sogar eine „Windelpflicht“ akzeptieren würden. Denn schließlich machen ja jetzt schon die Chinesen einen Anal-Test, um das böse Virus besser entdecken zu können. Der Verdacht liegt nahe, daß der ganze Testwahnsinn nur ein Ziel hat: Möglichst viele Fallzahlen zu produzieren, um die schwachsinnigen Maßnahmen durch irgendetwas rechtfertigen zu können.

Die einzige Hoffnung in Österreich ist der Verfassungsgerichtshof. Allen angstfreien Bürgern, denen noch ein Rest an Vernunft verblieben ist, sollten sich mit individuellen Schreiben und Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof wenden.

