Mit innovativen Technologien dem Corona-Alltag entfliehen

Das Technische Museum Wien öffnet seine Pforten mit spannenden Erlebnissen

Wien (OTS) - Mit vielfältigen und beliebten Online-Programmen hat das Technische Museum Wien auch während der Schließung Begeisterung für Technik und Naturwissenschaften vermittelt. Ab 8. Februar 2021 ermöglicht das Haus durch umfassende Schutzmaßnahmen wieder ein sicheres Museumserlebnis und Freizeitvergnügen vor Ort. „Ein Museumsbesuch bringt zum Staunen, öffnet neue Horizonte, inspiriert, fasziniert und bereichert. Gerade in diesen belastenden Zeiten ermöglichen Museen neue Entdeckungen und Erlebnisse und bringen Abenteuer und Abwechslung in den Alltag – ein kleiner, mentaler Urlaub sozusagen“, freut sich Generaldirektor Peter Aufreiter über die Wiedereröffnung.

22.000 m² Ausstellungsfläche bieten nicht nur ausreichend Platz zum Abstandhalten, sondern auch vielfältige Möglichkeiten, die unterschiedlichsten Ausstellungs- und Kinderbereiche und zahlreiche interaktive Stationen zu entdecken. Als besonderes Highlight können BesucherInnen innovative, zukunftsweisende Technologien auch hautnah erleben und ausprobieren:

Virtual-Reality-Flug als Ganzkörpererlebnis

In der Dauerausstellung „In Bewegung“ wartet ein spektakulärer Neuzugang auf Wagemutige und Abenteuerlustige, um dem Alltag regelrecht zu entschweben: Mit eindrucksvoller Virtual-Reality-Erfahrung und innovativer Robotertechnologie können BesucherInnen in einem bewegenden Ganzkörpererlebnis Städte, Unterwasserwelten und das Zeitalter der Dinosaurier aus der Vogelperspektive erkunden! Für ein noch lebendigeres Ganzkörpererlebnis steuern NutzerInnen den Flug durch das Bewegen der Arme selbst und spüren sogar den Wind im Gesicht. Begleitpersonen können den Flug zusätzlich auf einem großformatigen Bildschirm mitverfolgen.

Neue Sonderausstellung „Künstliche Intelligenz?“

Nur wenige Tage vor dem Lockdown eröffnet, steht die neue Sonderausstellung jetzt wieder für spannende Entdeckungsreisen in eines der größten Innovationsthemen des 21. Jahrhunderts zur Verfügung. Auf fünf Stockwerken wird gemeinsam mit dem Publikum reflektiert, wie wir mit Maschinen interagieren, wie Künstliche Intelligenz überhaupt funktioniert und wie sie unseren Alltag – auch unbewusst – verändert. Schließlich wird das künstlerische Potenzial der Maschinen ebenso wie die Möglichkeiten, die sich für Mobilität und Stadtentwicklung bieten, untersucht. Mit zahlreichen interaktiven Erlebnissen und multimedialen Stationen sowie einer Begegnung mit dem Serviceroboter Cruzr lädt die Ausstellung „Künstliche Intelligenz?“ zum immersiven Eintauchen in die Thematik und zu einem aktiven Museumsbesuch ein. Die Sonderausstellung ist der dritte Teil der Ausstellungsreihe zu Innovation und Technik, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) entstanden ist.

Individueller Rätselspaß im Museum

Zwar können derzeit noch keine Führungen und Workshops abgehalten werden, als mitreißende Alternative für Jung und Alt empfiehlt das Technische Museum Wien aber die Rätselrallye, die mit über 800 kniffligen Fragen und Aufgaben quer durch alle Ausstellungen führt. BesucherInnen können vorab mittels Rätselrallye-Generator auf der Website ihren persönlichen Rätselspaß erstellen oder auf vorgefertigte Vorlagen zugreifen.

Eine Vielfalt an digitalen Angeboten und Online-Vermittlungsprogrammen steht außerdem weiterhin im Digitalen Museum zur Verfügung.

