easybooking eröffnet neues Büro in Längenfeld

3x wöchentlich stehen die Türen für Vermieter offen

Innsbruck (OTS) - Im neuen Jahr öffnen sich neue Türen – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nach mehr als 14 Jahren kehrt easybooking dahin zurück, wo alles begann: ganz nach dem Motto „Back to the Roots“ eröffnet der Cloud-Software-Dienstleister – ursprünglich aus dem Ötztal – ein neues Büro in Längenfeld. An drei Tagen die Woche sind persönliche Ansprechpartner für Beratung und Kundenbetreuung vor Ort.

„Die letzten 12 Monate haben uns allen gezeigt, dass der anhaltende Digitalisierungs-Trend wichtiger ist, als je zuvor. Viele Vermieter tun sich dabei aber noch schwer und deshalb möchten wir dort präsent sein, wo wir als Berater und Begleiter von Gastgebern gebraucht werden!“ , so Hendrik Maat, Founder und Geschäftsführer des Unternehmens.

Mehr Service und noch besserer Support

easybooking hat in den letzten Jahren auf Kundenzufriedenheit gesetzt und mit zahlreichen Service-Angeboten wie z.B.: dem Ausbau des Schulungsprogramms, einem umfangreichen Webinar-Angebot oder kostenlosen Beratungsterminen für Kunden überzeugt. Auch in den letzten Monaten konnten sämtliche Service-Dienstleistungen dank erfolgreicher Digitalisierung ununterbrochen angeboten werden.

Dass diese und weitere Bemühungen in Richtung Kundenservice Wirkung zeigen, wird nicht nur in diversen Bewertungsplattformen sichtbar. Auch Google ist überzeugt: easybooking ist in der Branche das wichtigste Verwaltungsprogramm für Vermieter. Sucht man das Wort „Hotelprogramm“, steht easybooking – unbezahlterweise – an erster Stelle der Suchresultate.

Und genauso erfolgreich soll es auch im Ötztal weiter gehen: am Montag, Dienstag-Vormittag und Donnerstag-Nachmittag sind im neuen easybooking-Büro persönliche Termine verfügbar, die von Vermietern online reserviert werden können:

Montag, 9-16 Uhr

Dienstag, 9-12 Uhr

Donnerstag, 13-16 Uhr

Die Adresse: Unterlängenfeld 79, 6444 Längenfeld.

Online Beratungstermin vereinbaren

Egal, ob Kunde oder (noch) nicht: mittels Online-Terminkalender können sich interessierte Vermieter unverbindliche Beratungstermine vereinbaren und JULIA, die virtuelle Rezeptionistin, vor Ort kennen lernen. Auch halbstündige Kundenbetreuungs-Termine für individuelle Fragen zu JULIA stehen kostenlos zur Verfügung.

Alle Termine finden unter Einhaltung der aktuell geltenden COVID-19-Maßnahmen statt. Um Terminvereinbarung und entsprechende Eigenverantwortung wird gebeten.

Persönlichen Termin im easybooking-Büro in Längenfeld vereinbaren Online Termin buchen

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Juchum, MMA

Marketing & Communication

easybooking – zadego GmbH

https://www.easybooking.eu/

marketing @ easybooking.eu

+43 50908-417