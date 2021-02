„Stromrebellen“: „Am Schauplatz“-Reportage berichtet, wie die Energiewende in Österreich Realität werden soll

Am 4. Februar um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit Jahrzehnten engagieren sich einige Unternehmer und Tüftler für sauberen Strom aus eigenen, erneuerbaren Quellen. Früher belächelt oder sogar bekämpft, sind sie jetzt, wo erneuerbare Energie per Gesetz gefordert wird, die hellsichtigen Vorreiter einer notwendigen Entwicklung. Sonnenenergie ist inzwischen so billig, dass mit dem Strom aus Photovoltaik richtig Geld verdient werden kann. Doch der Boom um die saubere Energie aus Wasser, Wind und Sonne hat auch seine Schattenseiten. Der Großteil der fließenden Gewässer in Österreich ist schon für die Wasserkraft verbaut und jetzt sollen Äcker und Wiesen für Solarstrom herhalten. Eine fatale Entwicklung. Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Stromrebellen“ – zu sehen am Donnerstag, dem 4. Februar 2021, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Robert Gordon Biogas-Pioniere, Wasserstrom-Erzeuger und Sonnenstrom-Anbeter besucht und zeigt, ob eine Energiewende in Österreich möglich ist.

