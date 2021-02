Unternehmensgründungen in Niederösterreich trotz Corona auf neuem Höchstwert

Ecker/LR Danninger: „Niederösterreich ist und bleibt ein guter Standort – gerade auch für junge Unternehmen“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit 6.297 neuen Betrieben hat die Zahl der Unternehmensgründungen in Niederösterreich im Vorjahr einen neuen Rekordwert erreicht. Das sind – trotz Corona – um 214 oder 3,5 Prozent mehr als 2019. Österreichweit ist die Zahl der Gründungen um 1,2 Prozent gestiegen (von 32.150 auf 32.551). Das niederösterreichische Plus liegt damit deutlich über dem Österreichschnitt. „Der blau-gelbe Unternehmergeist ist trotz Corona ungebrochen. Niederösterreich ist und bleibt ein guter Standort – gerade auch für junge Unternehmen“, so Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), und Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger. „Jedes fünfte neue Unternehmen in Österreich startet in Niederösterreich.“

Nach Sparten liegt das Gewerbe und Handwerk mit einem Anteil von 38,7 Prozent (2.438 Gründungen) vorne, gefolgt vom Handel mit 33,1 Prozent (2.086 Gründungen), sowie Information & Consulting mit 17,9 Prozent (1.130 Gründungen). Inklusive selbstständige Personenbetreuerinnen und Personenbetreuer steigt die Zahl der Gründungen in Niederösterreich sogar auf 7.894.

Einen besonders großen Zuwachs bei den Gründerinnen und Gründern gibt es in der Altersgruppe 20 bis unter 30 mit einem Anteil von 31,7 Prozent (2019: 28,8 Prozent). Das Durchschnittsalter der neuen Unternehmerinnen und Unternehmer von 2020 gegenüber dem Jahr davor ist von 37,7 auf 36,9 Jahre gesunken. Insgesamt sind in Niederösterreich aktuell rund 106.000 Unternehmen aktiv.

Von Wirtschaftskammer und Land Niederösterreich werden Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer durch das WKNÖ-Gründerservice und die Gründeragentur des Landes riz up unterstützt. Das WKNÖ-Gründerservice als erste Anlaufstelle für angehende Wirtschaftstreibende verzeichnete 2020 in Summe über 28.100 Kontakte mit Menschen, die frisch ins Unternehmertum eingestiegen sind oder einen Einstieg ins Unternehmertum überlegen. Fast 4.300 Kontakte mündeten in ausführliche Gründungsberatungen durch das in allen Bezirken vertretene WKNÖ-Gründerservice.

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse