Was die Corona-Pandemie für Jung-Eltern bedeutet: Erfahrungen, Wünsche und Anregungen

ONLINE-PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Nach fast einem Jahr verursacht die Corona-Krise immer noch große Unsicherheit bei jungen Müttern und Vätern. Insbesondere die „Lockdown“-Phasen haben an den Nerven vieler Eltern gezerrt und große psychische, aber auch körperliche Belastungen zur Folge. Viele Arbeitnehmer/-innen wandten sich in den letzten Monaten immer wieder mit ihren Problemen rund um die Kinderbetreuung an die Arbeiterkammer.

Die AK Oberösterreich hat sich daher mittels Elternbefragung ein umfassendes Bild zur Kinderbetreuung in der Corona-Krise und allgemein zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gemacht. In einer Online-Pressekonferenz am Montag, 8. Februar 2021, um 11 Uhr präsentieren wir Ihnen die Befragungsergebnisse, wie vor allem junge Eltern die Kinderbetreuung in Corona-Zeiten erlebt und bewältigt haben, und informieren sie über ihre dringendsten Wünsche an die politischen Entscheidungsträger/-innen.

Unter dem Titel: Was die Corona-Pandemie für Jung-Eltern bedeutet: Erfahrungen, Wünsche und Anregungen stehen Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer und AK-Vizepräsidentin Elfriede Schober als Gesprächspartner/-innen zur Verfügung.

Den Link für die Anmeldung zur Video-Pressekonferenz bekommen Sie rechtzeitig zugeschickt.





