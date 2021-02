Serviceplattform für den klimafitten Wald

Das Bundesforschungszentrum für Wald (BFW) hat seine Serviceplattform klimafitterwald.at runderneuert und um einige Features erweitert.

Wien (OTS) - Wer einen Wald besitzt, hat nicht zwingend etwas mit der Forstwirtschaft am Hut oder weiß, welche waldbaulichen Tätigkeiten in Zeiten des Klimawandels notwendig sind. Viele Waldbesitzer*innen bemerken Veränderungen oder haben schon Schäden in ihren Wäldern festgestellt und sind ratlos. In Österreich gibt es einiges an Beratungsangeboten, doch der Informationsfluss bis zu den Waldbewirtschafter*innen ist nicht immer einwandfrei gegeben. „Jeder Hektar Wald hat theoretisch einen eigenen Berater“, fasst Projektleiterin Anna-Maria Walli vom BFW die Situation zusammen. „Wir haben mit der Website klimafitterwald.at eine Plattform geschaffen, um Menschen, die Wald besitzen, mit den passenden Expertinnen und Experten zusammenzubringen.“



Neu: Beratersuche und Baumartenampel



Die Website wurde runderneuert und bietet nun einige neue Features wie eine Baumartenampel oder eine Beratersuche. Peter Mayer, Leiter des BFW, sieht großen Nutzen für die Praxis: „Hier geht es in erster Linie darum zu zeigen, dass die Eignung einer Baumart für den Standort ein wesentlicher Faktor für die Klimafitness eines Waldes ist“. Wer sich weiter in das Thema Wald und Klimawandel einlesen möchte, findet umfassende Informationen, die auch für forstliche Laien verständlich sind. „Investitionen in standortangepasste, artenreiche und widerstandsfähige Wälder sichern auch für unsere nächsten Generationen die unverzichtbaren Waldfunktionen“, so Bundesministerin Elisabeth Köstinger und verweist auf die kürzlich vorgestellten Maßnahmenpakete im Waldfonds der Bundesregierung. Die Website soll als Angelpunkt für viele weitere klimafitte Wald-Projekte dienen und zusammenfassen, wer in Österreich wo an diesem Thema arbeitet.



