ORF III am Donnerstag: „Wilde Reise“ mit „Die letzten Paradiese: Mauritius“ und „Runde der ChefredakteurInnen“

Außerdem: ORF-III-„Donnerstag Nacht“ mit „Dinner für Zwei“ und „DENK mit KULTUR“ mit Brandauer u. Sargnagel; tagsüber Nationalratssondersitzung live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information liefert am Donnerstag, dem 4. Februar 2021, um 9.30 Uhr in „ORF III AKTUELL“ einen Überblick über das tagesaktuelle Geschehen. „Politik live“ meldet sich um 14.00 Uhr mit einer „Nationalratssondersitzung zu den Demo-Verboten“, die auf Verlangen der FPÖ stattfindet. ORF III überträgt die Sondersitzung, in der die FPÖ eine dringliche Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) rund um die Demo-Verbote vom vergangenen Wochenende richten wird, live und kommentiert.

Im Hauptabend erkundet die „Wilde Reise“ mit Naturfilmer Erich Pröll „Die letzten Paradiese: Mauritius“ (20.15 Uhr), ehe ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher zur „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr) lädt. Wie soll die Politik im Hinblick auf Corona-Demos mit dem Spannungsfeld zwischen Versammlungsfreiheit und Gesundheitsschutz umgehen? Welche politischen Interessen stecken hinter der Abschiebung von drei Wiener Schülerinnen und ihren Familien nach Georgien bzw. Armenien? Und was ist von den nächsten Öffnungsschritten an den Schulen und im Handel zu erwarten? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher mit Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“), Hubert Patterer (Chefredakteur „Kleine Zeitung“), Christian Rainer (Chefredakteur „profil“), Martina Salomon (Chefredakteurin „Kurier“), Gerold Riedmann (Chefredakteur „Vorarlberger Nachrichten“) und Nana Siebert (stv. Chefredakteurin „Der Standard“).

Die „Donnerstag Nacht“ startet in ORF III um 21.55 Uhr mit einer neuen Folge von „Dinner für Zwei“. Dieses Mal schlüpft im Impro-Comedyformat Kabarettist Gernot Haas in die Rolle eines Waldschrats, der sein Baumhaus als Hauptwohnsitz melden möchte, während Schauspielerin Lilian Klebow u. a. als politische Beraterin von Frank Stronach sowie als Stammwirtin von Sebastian Kurz überzeugt.

Danach sind Schauspielstar Klaus Maria Brandauer und Schriftstellerin und Cartoonistin Stefanie Sargnagel zu Gast in „DENK mit KULTUR“ (22.30 Uhr). Brandauer zählt zu den angesehensten Schauspielern Europas und ist einer der wenigen deutschsprachigen Darsteller, die auch in Hollywood Karriere gemacht haben. Bei Birgit Denk erzählt er von seiner Begegnung mit Falco in Altaussee, welchen Einfluss der Kirchenchor auf seine Karriere hatte und was er am Würstelstand üblicherweise bestellt. Stefanie Sargnagel hat im deutschsprachigen Raum längst als „Anarchopoetin“ Kultstatus erreicht und schaffte mit ihrem ersten Roman „Dicht“ sofort den Sprung auf die Bestsellerlisten. Bei „DENK mit KULTUR“ berichtet sie von ihrer Zeit als Arbeiterkind an einer konservativen Schule, spricht über Idole wie Christine Nöstlinger oder Manfred Deix und darüber, warum sie nicht Leberkäseverkäuferin geworden ist. Am Ende interpretiert Brandauer die Hymne „Bella Ciao“ und Sargnagel wandelt auf den Spuren von Hans Orsolics und singt über „Mei potschertes Leb'n“. Die „Donnerstag Nacht“ schließt mit „Herbert Steinböck: Bananensplitter“ (23.20 Uhr).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at