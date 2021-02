„matinee“ am 7. Februar: „Die Geheimnisse der Lagune“ und „Karneval der Tiere“

Außerdem: „Die Kulturwoche“ und „Ikonen Österreichs“ über den Krönungsmantel der Habsburger

Wien (OTS) - Die „matinee“ am Sonntag, dem 7. Februar, 2021, um 9.05 Uhr in ORF 2 gibt zunächst in der Dokumentation „Die Geheimnisse der Lagune“ von Christian Riehs einige der spannendsten, geheimnisumrankten Geschichten Venedigs preis. Danach folgt mit dem von Andy Sommer und Thierry Guernet liebevoll animierten Orchesterzyklus „Karneval der Tiere“ (10.00 Uhr) von Camille Saint-Saëns ein Programm für die ganze Familie. Den von Peter Schneeberger präsentierten ORF-Kulturvormittag beschließen „Die Kulturwoche“ (10.25 Uhr) mit Berichten und Tipps zum aktuellen Kulturgeschehen sowie eines von insgesamt 36 Kapiteln der zwölfteiligen neuen Reihe „Ikonen Österreichs“ (10.45 Uhr) über den Krönungsmantel der Habsburger.

„Die Geheimnisse der Lagune“ (9.05 Uhr)

Selbst vielfachen Venedig-Besucherinnen und -Besuchern bietet die Lagunenstadt immer noch zahlreiche versteckte Seiten. Die historische Bedeutung mancher Orte ist oft in keinem Reiseführer zu lesen. Innovationen, die seit dem Mittelalter von Venedig aus die Welt eroberten, nimmt man heute als selbstverständlich und gegeben hin. Aber ihren Ursprung kennen wir, wie übrigens auch die meisten Venezianer, kaum. Der Dokumentarfilm präsentiert die wohl bekannteste Stadt der Welt aus ungewöhnlicher Sicht: Gezeigt wird ein Venedig, dessen ebenso spannende wie amüsante Geheimnisse mit Sicherheit den meisten Besucherinnen und Besuchern bisher verborgen geblieben sind.

„Karneval der Tiere“ (10.00 Uhr)

Jeden Abend erzählt ein Vater seinem Sohn eine Gutenachtgeschichte, damit dieser besser einschlafen kann. Der Sohn wählt dabei als Vorlage immer dasselbe Buch, eines mit Notenbeispielen, Orchesterabbildungen und gezeichneten Tieren: den „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saëns. Das Buch, das einen ernsten Eindruck erweckt, wird durch die Komplizenschaft von Vater und Sohn verwandelt, es erwacht zum Leben und spielt Musik. Der „Karneval der Tiere“ wird lebendig. Der liebevoll animierte Film zum wohl berühmtesten Orchesterzyklus von Saint-Saëns erzählt die Fabel ansprechend und eindrucksvoll. Die reichhaltigen Animationen verleihen der Erzählung ein besonderes Flair.

