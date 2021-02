Neue Reihe im KHM: „Donnerstagabend im Museum“

Vorträge, Gespräche und Führungen zu umfassenden Museumsthemen jeden Donnerstag via Zoom – NEU: auch Buchung von privaten Online-Führungen möglich

Wien (OTS) - Das Kunsthistorische Museum hat in diesem Jahr eine neue Veranstaltungs-Reihe ins Leben gerufen: Das neue Format „Donnerstagabend im Museum“ bietet allen Kunstinteressierten ab sofort jeden Donnerstag einen Vortrag, eine Führung, ein Gespräch oder eine Diskussion an. Dabei soll die ganze Bandbreite der Museumsarbeit zur Sprache kommen: Es geht unter anderem um das Restaurieren, die Architektur, das Archivieren, das Forschen und weitere spannende Museumsthemen. Internationale Expert*innen kommen ebenso zu Wort wie zeitgenössische Künstler*innen, um auch die Brücke von den Alten Meistern zur Kunst der Gegenwart zu schlagen.

Besucher*innen können sich so einen umfassenden Überblick verschaffen über die vielfältigen Aufgabenbereiche des Museums, und es wird zugleich Raum für Diskussionen geboten. So sollen die bemerkenswerte Geschichte des Hauses und seine bedeutenden Sammlungen in allen Facetten vor Augen geführt werden.

Derzeit online – später vor Ort

Bis das Museum wieder Veranstaltungen sowie die beliebte Abendöffnung am Donnerstag anbieten kann, sind alle Interessierten eingeladen, den Veranstaltungen online via Zoom zu folgen. Am Donnerstag, den 4. Februar 2021, findet um 18 Uhr ein Gespräch zum Thema Provenienzforschung statt, mit Kunsthistoriker Daniel Uchtmann und Provenienzforscherin Monika Löscher. Das Gespräch wird auf Zoom übertragen, die Anmeldung erfolgt über talks @ khm.at. Per E-Mail erhält man dann die Zoom-Zugangsdaten.

Nähere Infos zu dieser und den weiteren Veranstaltungen der Reihe finden Sie auf unserer Website.



NEU: Private Online-Führungen im Kunsthistorischen Museum, Theatermuseum und bald auch im Weltmuseum Wien

Die Museen öffnen nächste Woche wieder ihre Pforten, doch sind weiterhin Veranstaltungen und Kunstvermittlungsprogramme vor Ort nicht möglich. Das Kunsthistorische Museum, das Theatermuseum und bald auch das Weltmuseum Wien bieten daher die Möglichkeit, private und individuell zusammengestellte Online-Führungen zu buchen. Ob für eine Geburtstagsfeier, ein (Firmen-)Jubiläum oder einen anderen privaten oder beruflichen Anlass bietet dieses neue Angebot die Möglichkeit, zusammen mit Familie, Freund*innen oder Kolleg*innen eine Führung zum eigenen Lieblingskünstler, in einer der laufenden Sonderausstellungen oder zu einem dem Anlass entsprechenden Thema gemeinsam online via Zoom zu erleben. Die Kunstvermittler*innen stehen im Anschluss an die Führung gerne noch für Fragen zur Verfügung.



Alle Infos und Buchungsmöglichkeiten finden Sie auf den Websites der jeweiligen Museen:

KHM

TM



Alle Online-Angebote gehen weiter

Weiterhin bietet das Kunsthistorische Museum auf allen Kanälen ein umfangreiches Online-Angebot für seine Besucher*innen an: Die neue Bruegel 3D-Tour lädt zu einem virtuellen Besuch direkt in den Bruegel-Saal ein, in der Online-Sammlung können unzählige Objekte entdeckt und durchstöbert werden und mit der App „KHM Stories“ kann man sich bequem von zu Hause aus auf Entdeckungsreise durchs Museum machen. Viele Stunden spannende Kunst-Videos bietet unser YouTube-Kanal und auch auf Instagram ist immer was los: Jede Woche bieten wir mit dem Live-Talk #ArtAperitivo am Dienstag und einer Live-Tour am Mittwoch spannende neue Formate an, die alle Fans auch zur interaktiven Beteiligung einladen.

Diese und weitere Online-Angebote finden Sie auf unserer Website.

