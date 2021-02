SPÖ-Silvan: „Anschober muss ÖGK-Mietzahlungen an Uniqa sofort offenlegen!“

Nach Ermittlungen rund um Ex-Finanzminister Löger: werden nun auch Mietgeschäfte ein Fall für die Staatsanwaltschaft?

Wien (OTS/SK) - Im Zuge der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen EX – ÖVP Minister Hartwig Löger und Uniqa-Manager Julian Hadchieff weist SPÖ Abgeordneter Rudolf Silvan auf eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober hin, die auf Grund der aktuellen Ereignisse enorm an Brisanz gewonnen hat. Silvan deckte bereits im November auf, dass Einrichtungen der österreichischen Gesundheitskasse auffallend oft in Gebäuden der Uniqa Versicherung eingemietet sind. Die Höhe der Mietkosten, verriet das zuständige Ministerium allerdings nicht. Silvan fordert nun vehement eine Offenlegung der Kosten: „Warum wird geheim gehalten, wieviel Miete die Sozialversicherungsträger an die Uniqa bezahlen müssen?“****

Aufgrund der aktuellen Medienberichte übermittelt Silvan nun die Anfragebeantwortung an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und ersucht diese um Überprüfung der Miet-Causa. Zusätzlich fordert Silvan Uniqa CEO Andreas Brandstetter, also Lögers Nachfolger innerhalb der Uniqa auf, reinen Tisch zu machen: „Die Uniqa muss, als eine der größten Versicherungen Österreichs, diese im Raum stehenden Verdachtsmomente restlos aufklären, mit der Staatsanwaltschaft bestmöglich zusammenarbeiten und wenn notwendig auch personelle Konsequenzen ziehen!“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Uniqa während der Coronakrise in die Schlagzeilen gerät. Egal ob Stopp-Corona App oder Privatspitalsfinanzierungen über den Prikraf Fond – immer wieder haben die Uniqa Versicherung oder ihre Tochter-Firma, die PremiQaMed ihre Finger im Spiel. Die Uniqa Versicherung trug rund 2 Mio. EUR zur Finanzierung der Stopp-Corona App bei, die PremiQaMed profitierte von der Aufstockung des Fonds für Privatspitäler nach einer Spende von insgesamt 50.000 Euro an die ÖVP massiv. „Auffallend sind auch die Verbindungen der ÖVP zum Versicherungskonzern - Kanzler Kurz und EX-Finanzminister Hartwig Löger sind ehemalige Beschäftige der Uniqa, PremiQaMed Geschäftsführer Hadchieff ist Spitzenfunktionär im ÖVP Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer Spartenobmann“, erklärt Silvan abschließend.

Zur Anfragebeantwortung: https://tinyurl.com/zpyvcs8q (Schluss) up/mp/sd

