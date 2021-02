Kindertheater und Operettenkonzert während der Semesterferien

Landestheater und Bühne Baden bieten Kultur im Digitalformat

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten setzt unter dem Motto „#wirkommenwieder“ am Freitag, 5. Februar, seinen Online-Spielplan mit Mira Lobes Stück „Das Städtchen Drumherum“ fort, das Nehle Dick für Kinder ab vier Jahren und deren Familien in der Theaterwerkstatt in Szene gesetzt hat. Der Kinderbuchklassiker ist ab 14 Uhr für 48 Stunden bis Sonntag, 7. Februar, um 14 Uhr online und frei auf www.landestheater.net verfügbar. Nähere Informationen beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/90 80 80-600 und www.landestheater.net.

Ebenfalls ab Freitag, 5. Februar, wiederholt die Bühne Baden auf ihrer Webseite und ihrem YouTube-Kanal die Stream-Silvesterausgabe von „Mariza & Co in Concert“. Moderiert von Benjamin Plautz, präsentieren dabei Cornelia Horak, Verena Barth-Jurca, Jerica Steklasa, Reinhard Alessandri, Thomas Malik und Thomas Zisterer ab 19 Uhr die schönsten Melodien aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ und anderen Operetten. Zu sehen und hören ist das Konzert bis Freitag, 12. Februar, um 19 Uhr auf www.buehnebaden.at und www.youtube.com/buehnebaden. Nähere Informationen bei der Bühne Baden unter 02252/253253-214 und www.buehnebaden.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse