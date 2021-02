AK NÖ-Präsident Wieser: Apotheken-Schließung inmitten der Corona-Pandemie völlig unverständlich

St. Pölten (OTS) - Trotz breiter Kritik der Bevölkerung ist in Zell in Waidhofen/Ybbs eine gut frequentierte Apotheke geschlossen worden. „Diese Entscheidung ist völlig unverständlich und überhaupt nicht nachvollziehbar. Apotheken leisten gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit einen wichtigen Beitrag zur wohnortnahen Versorgungssicherheit. Es ist daher alles daran zu setzen, diesen Standort und damit die fünf Arbeitsplätze zu erhalten“, so AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.



Medikamentenversorgung, Corona-Schnelltests und kompetente Beratung durch die ArbeitnehmerInnen der Apotheke sind gerade jetzt besonders wichtig. Wieser appelliert daher an alle Beteiligten, hier eine tragfähige Lösung umzusetzen und den Standort sowie die Arbeitsplätze zu erhalten. „Im Sinne der Versorgungssicherheit muss es das allen Entscheidungsträgern auch wert sein“, so Wieser.





